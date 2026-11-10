İSİG Meclisi: HABAŞ'taki katliamın sorumlusu patron ve bakanlıklardır

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik fabrikasında 17 işçinin yaşamını yitirdiği, 12 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, yaşananların münferit bir iş kazası olarak değerlendirilemeyeceği belirtilerek fabrika patronu ve ilgili bakanlıklar sorumlu tutuldu.

İSİG Meclisi, 9 Kasım'da meydana gelen patlamanın ardından yayımladığı Ekim ayı iş cinayetleri raporunda, HABAŞ'taki katliama ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu katliam sonrası 'olayın nedenleri araştırılsın', 'etkin soruşturma yapılsın', 'sorumlular bulunsun' vb. ezber laflar edersek idare-i maslahatçılık yapmış oluruz. Bu katliam fabrikalardaki sömürü sisteminin Soması'dır."

'Üretim devam etti, işçiler öldü'

HABAŞ'taki çalışma koşullarına dikkat çeken İSİG Meclisi, işçilerin uzun çalışma süreleri ve güvencesiz koşullarda çalıştırıldığını belirtti. Açıklamada, fabrikada son iki haftada iki işçinin daha yaşamını yitirdiği, buna rağmen üretimin sürdüğü vurgulandı.

Meclis, patlamadan bir gün önce fabrika duvarına asılan "HABAŞ'ta iş cinayeti! Artık yeter! Yaşamak için örgütlenmeye mücadeleye!" yazılı pankartın patron tarafından kaldırtıldığını da aktardı.

Açıklamada, iş cinayetlerine karşı ses çıkaran işçilerin Aliağa Devlet Hastanesi önünde polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

İSİG Meclisi, "Maden işçilerini toprak altında kömüre, metal işçilerini fabrikada eriyik metale dönüştüren kapitalist sistemdir sorunumuz" ifadelerini kullanarak, "Bu düzenden karun kadar zengin olan patron yargılansın, bu düzenin devamlılığını sağlayan ilgili bakanlar, başta Çalışma Bakanı olmak üzere istifa etsin" çağrısı yaptı.

İlk on ayda 1930 işçi hayatını kaybetti

İSİG Meclisi'nin açıkladığı Ekim ayı raporuna göre, ay boyunca en az 193 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Böylece 2026 yılının ilk on ayında hayatını kaybeden işçi sayısı en az 1930'a ulaştı.

Ekim ayında yaşamını yitiren 193 işçinin 167'sini ücretli çalışanlar, 26'sını ise kendi nam ve hesabına çalışan çiftçi ve esnaflar oluşturdu. Ölen işçilerin yüzde 87'sinin ücretli çalışan olması dikkat çekti.

İş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımında 74 ölümle sanayi sektörü ilk sırada yer aldı. İnşaat sektöründe 42, tarımda 40, hizmet sektöründe ise 37 işçi hayatını kaybetti.

Ölüm nedenlerinde 43 işçiyle ezilme ve göçükler ilk sırada yer alırken trafik ve servis kazaları nedeniyle 35, yüksekten düşme nedeniyle 30 işçi yaşamını yitirdi.

Raporda Ekim ayında 9 çocuk işçinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Bu çocukların dördünün 14 yaş ve altında, beşinin ise 15-17 yaş aralığında olduğu kaydedildi.

İSİG Meclisi, iş cinayetlerinin önlenmesi için işçi sınıfının örgütlenmesi ve mücadele etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hesap sormak için, yaşamak için örgütlenmek ve direnmek zorundayız, başka bir yol yok" dedi.

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