'IŞİD'i toparlamak, eleman kazandırmak' suçlamasıyla yakalandı, serbest bırakıldı

IŞİD adına Türkiye'de faaliyette bulunan Yamaçlı grubunun yeniden toparlanma içerisinde olduğu belirtilerek operasyon düzenlenmişti.

Emniyete götürülen şüphelilerin arasında cezaevinde bulunan IŞİD’in Türkiye Emiri Mahmut Özden’in yardımcısı olduğu belirtilen Resul B.’nin de bulunduğu öğrenildi. Resul B.’nin, Yamaçlı grubunu yeniden toparlamak ve örgüte eleman kazandırmak için faaliyet yürüttüğü, Suriye’deki kamplarda bulunan IŞİD üyeleri ve eşlerinin kurtarılması için para topladığı iddia edildi.

DHA'nın haberine göre, Resul B.’nin daha önce Özden’in talimatıyla başka illeri gezerek oradaki örgüt üyelerini Yamaçlı grubuna dahil etmeye çalıştığı ileri sürüldü. Eşi, 3 kızı ve bir oğluyla birlikte 2 torununun Irakta tutuklu bulunduğu belirtilen Resul B.’nin, ifadesinde Mahmut Özden’i tanımadığı ve hakkındaki suçlamaları reddettiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.