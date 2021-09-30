'İdlib'den Türkiye'ye 150 dolara IŞİD'çi kaçırılıyor'

AKP iktidarının göz yumması sonucu yıllarca birçok ülkeden gelen cihatçılar ellerini kollarını sallayarak Suriye'ye geçiyor, burada IŞİD'e katılıyordu.

Bunlardan biri de Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Suriye sınırında devriye gezen askerler tarafından geçen 9 Eylül'de kaçak şekilde Türkiye'ye girerken yakalanan Uma Manukova'ydı.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın köşe yazısına göre, Manukova 2015 yılında İstanbul'a geldi. Havalimanında onu bir IŞİD'çi karşıladı. Götürüldüğü örgüt evinde beş gün kaldı. Beş günün sonunda bir araca bindirildi. Araçta Rusça konuşan iki kadın vardı. Sürücü de Rusça biliyordu.

Derken, Gaziantep'te indiler:

Manukova anlatıyor:

"Bizi Türkçe konuşan bir erkek karşıladı ve eve götürdü. Evde farklı etnik gruplardan çok insan vardı. İki gün boyunca evdeki insanlar sürekli değişti. İki gün sonra benimle birkaç kişiyi sınıra götürdüler. Problemsiz Suriye'ye geçtik."

Burada bir IŞİD'çiyle evlenen, aradan geçen yılların ardından bölgeden ayrılmaya karar veren Manukova, önce YPG bölgesine geçti ve burada IŞİD'çilerin tutulduğu bir kampa yerleştirildi. Daha sonra ise buradan İdlib'e kaçtı.

İdlib'de kaçakçıların vasıtasıyla Türkiye'ye geçebileceğini öğrenen Manokova, geçiş hikayesini şöyle anlattı:

"Türkiye'ye geçmeye karar verdik. Kaçakçılara 150 dolar verdim. Kamptaki kadınlar 'İslam' kod adlı şahsın telefonunu verdi. Bu kişinin gönderdiği kaçakçı, sorgudan sonra bizi sınıra götürdü. Türkiye'ye geçerken Türk askerleri yakaladı."