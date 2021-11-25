IŞİD yöneticisinin eşi: Türk askeri çantalarımızı taşımamıza yardım bile etti

IŞİD'in Adıyamanlı Dokumacılar grubunun lideri ve Ankara Tren Garı katliamının firari sanığı Mustafa Dokumacı’nın eşi Ulkar Mammadova’nın 9 Ekim tarihinde Suriye’den sınırı geçerek teslim olduğu ortaya çıktı.

Etkin pişmanlıktan yararlanan Mammadova, Suriye’ye gitmek için sınırı geçerken askerlerin kendilerini gördüğünü ve çantalarını taşımaya yardım ettiklerini iddia etti.

Deutsche Welle Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Emniyetin "canlı bomba" listesinde yer alan Mammadova, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu ve 60 örgüt üyesini teşhis etti.

Mammadova'nın ifadesinde yer alan ilgili kısım şöyle:

"Eşim, 2014 Ocak ayında Suriye’ye gitti. Bir ay sonra yeniden Adıyaman’a geldi. Eşim geldikten sonra orayla ilgili bir şey anlatmadı. Eşyalarımızı hazırladık. Mustafa Dokumacı beni, Serpil Dere’yi ve çocuklarımızı markasını, modelini, rengini ve plakasını hatırlamadığım bir araçla aldı. Adıyaman’dan Hatay’a gittik. Hatay’da Suriye sınırına yaklaştığımızda aracı bir yere park ettik ve yürüyerek Suriye sınırını geçtik. Suriye sınırını geçerken Türk askeri bizi gördü, fakat bizim Suriye ülkesine geçmemize engel olmadı. Hatta bu asker bizim çantalarımızı taşımamıza yardım bile etti"

Mammadova'nın ifadesine göre, Mammadova ve ailesi 2014 Şubat ayında Suriye üzerinden Türkiye'ye döndüler. Mammadova ifadesinde Türkiye'ye girişleri için "Sınırı geçtikten sonra jandarma tarafından yakalandık. Yakalandıktan sonra bize para cezası yazdılar. Rus Ayşe (Kod ismi) isimli şahsı ise ülkesi olan Almanya’ya deport ettiler. Ben, eşim ve çocuğumla birlikte otobüsle Adıyaman’a döndük" ifadesini kullandı.