The Guardian: SDG, IŞİD’lileri para karşılığı serbest bırakıyor

Suriye’nin kuzeyinde ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolündeki hapishanelerde tutulan yaklaşık 10 bin IŞİD’li mahkumdan bazılarının imzaladıkları “uzlaşma belgesi” ve para karşılığı serbest bırakıldıkları belirtildi.

İngiliz The Guardian gazetesi, haberini Haseke’deki kamplarda tutulan ve para karşılığı serbest bırakıldıklarını belirttiği iki eski IŞİD üyesiyle yaptığı görüşmelere ve bu kişilerin gösterdikleri belgelere dayandırdı.

SDG sözcüsü sözkonusu belgelerin resmi olmadığını ve bu tür bir uygulamaları olmadığını belirtirken, ABD öncülüğündeki “IŞİD’le Mücadele Koalisyonu” ise herhangi bir yorumda bulunamayacağını, Suriye’nin kuzeyindeki IŞİD kamplarındaki kontrolün tamamen SDG’de olduğunu bildirdi.

Şimdi Türkiye'deler

The Guardian konuştuğu Ebu Cafer ve Ebu Muhammed adlı 2 IŞİD’linin serbest kalmaları karşılığı SDG’ye 8 bin dolar ödeme yaptıklarını, ek olarak ailelerinin 14 bin ile 22 bin dolar arasında rüşvet verdiğini söylediklerini duyurdu. Haberde ikisinin de serbest bırakıldıktan sonra aileleriyle birlikte İdlib’e gittiklerini ve oradan da Türkiye'ye geçerek buraya yerleştiklerini bildirdi.

The Guardian 2 IŞİD’linin de serbest kalmak için imzaladıklarını söyledikleri belgelerin bir SDG kaynağından elde edilen form ile örtüştüğünü yazdı. Gazete iki IŞİD’linin 2019’dan itibaren SDG’nin uyguladığı “uzlaşma şeması” kapsamında kendileri gibi serbest bırakılan en az 10 kişi olduğunu söylediklerini kaydetti.

Gazeteye konuşan SDG Sözcüsü Ferhad Şami ise sözkonusu formun sahte olduğunu ve böyle bir uygulamalarının olmadığını söyledi. Şami “SDG daha önce IŞİD ile bağları olan bazı mahkumları (kabile uzlaşması kapsamında) serbest bıraktı ancak onların ellerine masum sivillerin kanı bulaşmamıştı ve suç işlememişlerdi. Bunlar ya IŞİD’in yönettiği ofislerdeki çalışanlar ya da IŞİD’e katılmaya zorlananlardı” dedi.