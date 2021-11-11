Pentagon: SDG ile ortaklığımız sadece IŞİD'le mücadeleye dayalı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Kobani, Türkiye'nin Suriye'ye olası operasyonuna karşı ABD'den resmi teminat aldıklarını söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby dün düzenlediği basın toplantısında Kobani'nin sözlerinden haberi olmadığını söyledi, Suriye'de SDG ile ortaklıklarının yalnızca IŞİD'le mücadeleye dayalı olduğunu belirtti.

Al-Monitor'dan Amberin Zaman'a konuşan Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Kobani, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası operasyonuna karşı ABD'nin kendilere resmi güvence verdiğini belirtmişti. Kobani "ABD bize böyle bir güvence verdi. Resmi olarak bize söylendi. 'Türkiye’nin herhangi bir saldırısına karşıyız ve kabul etmeyeceğiz' dendi" demişti.

Pentagon sözcüsü Kirby dünkü basın toplantısında bir gazetecinin "Al-Monitor’a konuşan Mazlum Kobani, ABD’nin Türkiye’nin Suriye operasyonuna karşı resmi olarak teminat verdiğini söyledi. SDG'ye Türk operasyonuna karşı bir teminat verdiniz mi?" sorusu üzerine bu mülakatı ilk kez duyduğunu, bu konuda konuşmak için Pentagon'dan herhangi bir iletişime sahip olmadığını söyledi.

Kirby "Bunu söylememden bıktığınızı biliyorum ama söylememin önemli olduğunu düşünüyorum: Suriye'de SDG ile ortaklığımız tek bir şeye ve sadece tek bir şeye dayanıyor: IŞİD'in peşinden gitmek. Ve tehdit sürdüğü için de ortaklığımız sürüyor." dedi.