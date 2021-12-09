IŞİD ve El Kaide operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul’da IŞİD ve El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında IŞİD ve El Kaide'ye bağlı "Hürasettin Tugayları (HAD)" ile bağlantılı oldukları söylenen şüphelilere yönelik bu sabah 4 ayrı ilçede 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan baskınlarda tamamı yabancı uyruklu 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde bulunan çok sayıda doküman ve dijital materyale el konulduğu belirtildi.

Şüphelilerin soruşturmalarının tamamlanmasının ardından sınır dışı işlemlerine başlanması bekleniyor. (İHA)