ABD, Süleymaniye'de Peşmerge'ye IŞİD saldırısını kınadı

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, Süleymaniye’de gerçekleşen ve 5 Peşmerge'nin yaşamını yitirdiği IŞİD saldırısını kınayarak ABD’nin Peşmerge'ye desteğinin süreceğini belirtti.

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından bugün yapılan açıklamada “IŞİD'in dün Germiyan bölgesine bağlı Kuleco ilçesinde Peşmerge güçlerine yönelik düzenlediği korkak terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Peşmerge ve Irak güvenlik güçlerine verdiği destekte ve IŞİD'in tamamen yenilmesi için kararlılığını sürdürüyor. Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan cesur Peşmergelerin ailelerine sabır diliyoruz" denildi.

Rudaw'ın haberine göre IŞİD mensupları dün gece, Süleymaniye’nin Germiyan Özel İdaresi Kifri ilçesine bağlı Kuleco kasabasında Peşmerge 5’inci Piyade Tugayı mevzilerine saldırmış ve Peşmergenin karşılık vermesi üzerine yaşanan çatışmada 4 Peşmerge yaralanmıştı. Yola döşenen el yapımı patlayıcı ise çatışma esnasında bölgeye takviye giden Peşmerge aracının geçişisi sırasında infilak etmiş ve araçta bulunan 5 Peşmerge yaşamını yitirmişti.

Barzani: Uluslararası Koalisyon, Peşmerge ve Irak ordusu arasında ortak güvenlik merkezleri aktifleştirilmeli

Saldırının ardından IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, “Bölgedeki mevcut güvenlik boşluğunu doldurmak için Uluslararası Koalisyon ile ortak hareket ederek Peşmerge Güçleri ve Irak ordusu arasındaki ortak güvenlik merkezleri ivedilikle aktifleştirilmelidir” açıklamasını yaptı. Barzani “Bu amaç doğrultusunda Peşmerge Bakanlığı’na daha fazla hazırlık yapması, bölge halkı ve Peşmergeye yönelik IŞİD saldırılarını engellemek için önlemleri artırması talimatı verdik” dedi.

Erbil'de IKBY'nin Dış İlişkiler binasına baskın girişimi: 1 ölü

Öte yandan dün Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil’deki Dış İlişkiler Dairesi binasını basmaya çalışan 1 kişinin vurularak etkisiz hale getirildiği açıklandı. Binayı koruyan güvenlik güçleri ile silahlı çatışmaya giren saldırganın vurularak öldürüldüğü bildirildi. Saldırganın kimliği açıklanmazken, saldırı hakkında soruşturma başlatıldı. Saldırının bir grup tarafından mı gerçekleştirildiği yoksa bireysel bir eylem mi olduğu henüz bilinmiyor.