ABD'den Peşmerge’ye zırhlı araç desteği

ABD'nin 'IŞİD Karşıtı Uluslararası Koalisyonu', bu hafta içinde ikinci kez Peşmerge Güçleri’ne araç desteğinde bulundu.

Rudaw'da yer alan habere göre, Koalisyon Güçleri’nin Irak Kürdistan Bölgesi'ndeki Askeri Danışman Grubu Yardımcısı Colonel Todd Burroughs, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu sabah ortağımız Kürdistan Bölegesi’nde 11 farklı tugaya 59 araç dağıttık. IŞİD’i yenilgiye uğratmak için Peşmerge ortaklarımıza danışmanlık yapmaya ve desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Koalisyon Güçleri, 26 Temumuz’da da 50 adet Humvee tipi zırhlı araç (Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Vasıta), 3 su tankeri ve 15 askeri nakliye aracını Peşmerge Bakanlığı’na teslim etmişti.

2014’ten bu yana Koalisyon Güçleri birçok kez Peşmerge Güçleri’ne araç ve silah desteği sağladı.