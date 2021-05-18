İşgal altındaki Filistin’de Küba’nın dayanışma bayrağı

İsrail’in Gazze’yi bombalaması sürerken Filistin halkının gerçekleştirdiği protesto eylemlerinde bir gencin Küba bayrağı taşıması dikkat çekti.

Mohammed A. Abu Srour adındaki genç fotoğraflarını Facebook hesabından paylaştı. Tıp eğitimini Küba’da almış olan genç doktor şu sözleri paylaştı:

“Her bayrak için bir tarih vardır… ve bizim davamızın tarihi yakında bitecek! Bayrağınıza değer verin… O adresiniz ve kimliğiniz…Ve ancak onunla bir sebebiniz olur! Meydanların ortasından… Kudüs’ten Havana’ya, selam olsun…askeri kontrole hayır, halkın sesine evet! Benim davam Filistin! Benim davam Küba! Bayrağı olmayanın ne bir Devrim’i ne de varlığı söz konusudur! #ÖzgürFilistin #Grev_Filistin #YaşasınKüba”

Bu durum akıllara 2017 yılında Polonya’nın Krakow şehrinde Kudüs’ün geleceğini ilgilendiren ve bugün yaşananları da gözler önüne seren UNESCO Dünya Mirası Komitesi toplantısını getirdi. Toplantıda İsrail delegasyonunun Yahudi Soykırımı için 1 dakikalık saygı duruşu çağrısında bulunması üzerine Küba daimi elçisi Dulce Maria Buergo Rodríguez’in UNESCO Dünya Mirası Komitesi üyesi olmayan ve toplantıda yalnızca gözlemci olarak bulunan İsrail delegasyonunun böyle bir çağrı yapma hakkının olmadığını sert bir dille eleştirmesi ve Komite başkanından hayatını kaybeden Filistinliler için saygı duruşu talep etmesi toplantı salonundan büyük destek görmüştü.

İşte o görüntüler: