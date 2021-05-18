'Demir Kubbe'yi delen Filistin Direnişi', Burası Ankara'da...

İşgalci İsrail'in Filistin halkına dönük saldırgan politikaları geçtiğimiz günlerde kendisini Şeyh Cerrah'ta da gösterdi. İsrail devleti tarafından desteklenen yahudi yerleşimciler çeteye dönüşmüş durumda ve bu çeteler eliyle bir etnik temizliğin gerçekleştirilmeye çalışıldığı, Filistin halkının zorla ve şiddetle evlerinden çıkarıldığı gözlemleniyor. Şeyh Cerrah halkının bu saldırganlığı sokağa çıkarak protesto etmesi ise yine İsrail'in halk üzerindeki şiddeti tırmandırması ile cevaplandı.

İsrail'in bir etnik temizlik hedefiyle paralel sergilediği güç gösterisi Filistinli direniş gruplarının gerçekleştirdiği roket saldırılarıyla başka bir boyuta evrilmiş görülüyor. “Demir Kubbe” savunma sistemini delik deşik ettiği görülen roket saldırısının ardından İsrail'in çizmeye çalıştığı güçlü, güvenilir, yenilmez devlet imajının da sarsıldığı uzmanların değerlendirmelerinde yer buluyor.

Her hafta salı akşamları saat 21.30'da soL TV ekranlarında izleyici ile buluşan “Burası Ankara” “Demir Kubbe'yi delen Filistin Direnişi”ni, Arap Baharı'ndan bu yana bölgeyi yakından takip eden gazeteciler Hasan Sivri ve Ali Örnek'le masaya yatırıyor.