İşçiyi dolmuşa almak istemeyen şoförün kartı iptal edildi

Dün akşam saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalıştığı inşaattan çıkan ve eve dönmek için dolmuşa binen işçi, dolmuş şoförün tepkisiyle karşılaştı.

Dolmuş şoförü "Sen bu elbiseyle, bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın" diyerek işçiye tepki gösterdi ve işçiyi dolmuşa almak istemedi.

Konuya dair açıklama yapan Bodrum Belediyesi, şoförün "Şoför kartı"nın iptal edildiğini ve hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Bodrum Belediyesi'nin "O elbiseyle, o pantolonla, o koltuğa oturacak" başlıklı açıklamasında, "Kentimizde faaliyet gösteren Özel Toplu Taşıma Aracında sürücü tarafından emekçimize gösterilen davranışı asla kabul etmiyoruz. Emeğin en yüce değer olduğunu hatırlatır, Bodrum'da her emekçinin iş elbisesiyle seyahat özgürlüğü olduğunu önemli belirtmek isteriz" denildi.