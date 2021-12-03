Göçmen işçileri taşıyan minibüs polisten kaçarken pamuk tarlasına devrildi

Adana'nın Sarıçam ilçesi D-400 karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, 10 VZ 220 plakalı minibüse ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak minibüs şoförü göçmenleri taşıdığı için polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 20 kilometre boyunca kaçmayı sürdüren minibüs bir süre sonra kontrolden çıkarak Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi Kemalpaşa Caddesi’nde bulunan pamuk tarlasına devrildi.

Hurdaya dönen minibüsün içerisinde bulunan göçmenler ve sürücü araçtan çıktı. Daha sonra devrildikleri pamuk tarlasının içerisine kaçtı. Bölgeye gelen polis ekipleri tarla içerisine kaçan göçmenlerden 5'ini yakaladı. Göçmenlerin diğerleriyle bölgeden kaçmayı başardı (İHA)