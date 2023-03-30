“İşçilerin Haziranı 15-16 Haziran 1970” belgeseli 1 Nisan’da izleyicilerle buluşacak

Zafer Aydın’ın 2020 yılında Ayrıntı Yayınları tarafından yayınlanan “İşçilerin Haziranı 15-16 Haziran” adlı kitabından yola çıkılarak hazırlanan “İşçilerin Haziranı 15-16 Haziran 1970” belgeseli 1 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek galayla izleyicilerle buluşacak.

Zafer Aydın, Cihangir Köse ve Nesrin Uçar tarafından hazırlanan film, 1 Nisan 2023 Cumartesi günü, saat 14.00’de Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gösterilecek.

Cihangir Köse’nin yönetmenliğini üstlendiği belgesel filmde, Nesrin Uçar Yardımcı Yönetmen olarak yer aldı. Zafer Aydın’ın senaryosunu yazdığı, Ayşe Lebriz Berkem’in seslendirdiği, Erdal Güney’in müziğini yaptığı belgesele Mustafa Bilgin çizimleriyle, Fahrettin Engin Erdoğan da canlandırma sahnelerinin çekim ve kurgusuyla katıldı.

Gönüllü emek ve dayanışmayla kotarılan film, 1970 yılında, Türkiye’nin sosyal ve siyasal tarihine damga vurmuş, iz bırakmış, toplumun çeşitli kesimlerinde sarsıcı etkiler yaratmış 15-16 Haziran İşçi Direnişi'ni konu ediyor. Belgesel, dönemin tanıkları, belgeleri eşliğinde eyleme yol açan düzenlemenin (274 sayılı Sendikalar Kanunu’nda bazı maddelerin değiştirilmesi hakkında kanun) gündeme getirilmesinin arka planını, yasa karşısında işçilerin, sendikaların geliştirdiği refleksi, yaptıkları örgütlenmeyi, giriştikleri mücadeleyi ve yarattığı etkileri aktarıyor.