İşçilerin direnişe geçtiği kömür ocağında yangın: 'Ne su ne itfaiye var'

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Edirne Uzunköprü'de faaliyet gösteren Özşen Madencilik işletmesinde çalışan işçiler, üç ayı aşkın süredir ödemeyen maaşları ve gasp edilen hakları için direnişe geçti.

Bağımsız Maden İş Sendikası’nda örgütlü işçilerin direnişi bugün 16. gününe girerken, Özşen Madencilik kömür ocağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alada itfaiye ve suyun bulunmadığı, yangına kepçeyle müdahale edildiği öğrenildi.

Bağımsız Maden İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, alınmayan işçi sağlığı ve iş güvenliğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: