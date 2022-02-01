İşçilerin direnişe geçtiği Farplas'ta patron valiyle görüştü

Kocaeli Gebze Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Farplas fabrikasında işçileri geçtiğimiz günlerde çalışma koşullarına ve ücretlere tepki göstererek iş bırakmıştı.

Birleşik Metal-İş Sendikası'nda örgütlü işçilerin bir bölümünün işten atılmasının ardından Farplas işçileri üretimi durdurarak, fabrika içerisinde direnişe geçmişti. Çevik kuvvet giren fabrikadan 200 işçi gözaltına alınmıştı.

Fabrikaya polis çağıran patron bu kez de Kocaeli Valisi'yle görüştü. Sendika paylaşımında "Kocaeli Valisi'nin ziyarete fabrikaya geldiği bilgisini aldık. Devlet, zulmeden ve hak yiyen patronun değil, haksızlığa uğrayan mağdur işçilerin yanında olmalıdır" denildi.