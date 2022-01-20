İşçilerin canı tehlikeye atılmıştı: Erdoğan Zonguldak ziyaretini erteledi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ocak 2022 günü yapması planlanan Zonguldak ziyaretini erteledi.

AKP Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Erdoğan'ın programını "hava muhalefeti nedeniyle" ertelediğini duyurdu.

Tosun, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şehrimizde gerçekleştireceği Toplu Açılış ve İl Danışma Meclisi Toplantısı uygun olmayan hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" açıklamasını yaptı.

Zonguldak'ta Erdoğan'ın açılışını yapması planlanan ve geçtiğimiz günlerde, şiddetli fırtına nedeniyle meydana gelen dalgalar zarar verdiği Kilimli Sahil Yolu, dalgalar tarafından bir kez daha yutulmuş, o anlarda, işçilerin çalıştığı ve can güvenliklerinin olmadığı görülmüştü.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ”Zonguldak Kilimli Sahil Yolu İnşaatı Cumhurbaşkanı’nın yapacağı açılış için hazırlanıyor. Yanlış yapım tekniğiyle denize sıfır ve aynı kotta yapılan yol, 4.kez dalgalara teslim olmasın diye işçilerin canı tehlikeye atılıyor! Ak Parti’nin bilimle, denizle, doğayla, imtihanı” demişti.