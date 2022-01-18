Erdoğan açılış yapacak diye işçilerin canı tehlikeye atıldı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Ocak’ta açılışı yapılması beklenen Zonguldak Kilimli Sahil Yolu’nda yanlış yapım tekniği kullanılması nedeniyle korku salan görüntüler ortaya çıktı. Erdoğan’ın açılışı yapacağı bölgede çalışan işçiler adeta ölümden döndü.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yapımı devam eden Zonguldak Kilimli Sahil Yolu’ndaki skandalı anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yapacağı sahil yolunda, yanlış yapım tekniği kullanılması nedeniyle deniz ve yol aynı katta yer aldı, işçilerin canı ise hiçe sayıldı.

Yavuzyılmaz yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Zonguldak Kilimli Sahil Yolu İnşaatı Cumhurbaşkanı’nın yapacağı açılış için hazırlanıyor. Yanlış yapım tekniğiyle denize sıfır ve aynı kotta yapılan yol, 4.kez dalgalara teslim olmasın diye işçilerin canı tehlikeye atılıyor! AK Parti’nin bilimle, denizle, doğayla, imtihanı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 22 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Zonguldak-Kilimli Yol Projesi’ni hizmete açacaklarına dikkati çekmiş ve “Hem Filyos Limanı’na ulaşım kolaylaşacak hem de Zonguldak-Kilimli arasındaki yolculuk 30 dakikadan 5 dakikaya düşecek” demişti.