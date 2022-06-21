İşçileri taşıyan kamyonet köprüden düştü: Yaralılar var

Özel bir sondaj firmasında çalışan maden işçileri vardiyaya götüren kamyonet, Gümüşhane’nin merkeze bağlı Süleymaniye Mahallesinde Kırkpavli mevkiindeki tescilli köprüde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak 5 metre yükseklikten dereye düştü. Kazada dere içerisine düşen kamyonette bulunan 4 işçi yaralandı.

Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine polis, AFAD ve 112 acil sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kaza sonucu araçta sürücü ve işçiler, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)