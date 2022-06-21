Bir işçinin öldüğü A101'deki yangınla ilgili gerçekleri açıkladılar

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenler’de A101 mağazasında çıkan yangında Muhammet Ali Yaşar isimli market çalışanı hayatını kaybetmişti. Olayın ardından çıkan haberlerde Yaşar’ın “uyuyakaldığı esnada çıkan yangında hayatını kaybettiği” iddia edilmişti. Mağaza Market-Sen, yaptığı açıklamayla iş cinayetine ilişkin üstü örtülen gerçekleri duyurdu.

Açıklama şöyle:

“Birçoğumuz Muhammet Ali Yaşar’ın ismini, İstanbul Esenler’deki A101 mağazasında çıkan yangında hayatını kaybettiğinde duydu. Çıkan haberlerin neredeyse tamamında Yaşar’ın “uyuyakaldığı esnada çıkan yangında hayatını kaybettiği” vurgulanıyordu. Oysa yüreğimizi yakan bu ölümün arkasında büyük bir ihmal dizisi ve gerçek sorumlular var. Yaşananların “kötü bir talihsizlik” olduğuna A101 mağazasına bir kez bile uğramış olan kimse inanmaz.

Biz patronları, sorumluları değil A101 mağazalarına canını vermek istemeyen işçileri dinleyeceğiz. Esenler’de Muhammet Ali Yaşar ile çalışan işçiler sendikamıza ulaşarak gerçekleri anlattı.

1. Yasak olmasına rağmen tek başına mağaza açtırıldı: Muhammet Ali Yaşar, 18 Haziran 2022 sabahı “yasak” olmasına rağmen tek başına mağaza açmak zorunda kaldı. Mağazanın deposuna tek başına inmek zorunda kalan ve sesini kimseye duyuramayan işçinin ölümünden A101 patronları sorumludur. A101’in “az işçiyle çok iş” düzeni bir işçinin canını alan koca bir felakettir. Buna son vereceğiz.

2. İşçinin uyuyakaldığı gerçek değil aldatmaca: Gecesini gündüzünü marketlere veren işçiler yakından biliyor; A101’de uyumak mümkün değildir. Bu yanıltıcı haberlerin arkasında A101 patronlarının kendini aklama isteği yatıyor. Sabah 08.03’te tek başına açtığı mağazada bulunan işçinin depoda mahsur kaldığını, o mağazayı karış karış bilen işçiler anlatıyor.

3. Yangın çıkışı yok, panolar arızalı: Yangının çıktığı mağazadaki elektrik panosunun arızalı olduğu defalarca işçiler tarafından dile getirildi. Bu sorun çözülmek yerine geçiştirildi. Gönderilen fazla mallardan işçiler depo düzeni sağlayamadı. Yangın merdiveninin önüne bile ürün dizdiren, depoları denetlemeyen A101 sorumluları elbette suçludur. Panodaki arızanın giderilmemesiyle, yangın çıkışının kapatılmasıyla Muhammet Ali Yaşar göz göre göre ölüme terk edilmiştir.

4. O mağaza iş güvenliği sağlanmadan açılmayacak: A101 sorumluları şimdi yangın çıkan mağazayı hızla yeniden açmak istiyor. Önlem alınmadan, sorunlar giderilmeden açılacak bu mağaza yeni can kayıplarına gebedir. İş güvenliği sağlanmadan bu mağaza açılamaz.

5. Çalışma Bakanlığı tüm mağazaları denetleyecek: Yangın çıkan mağaza sadece bir örnek. Üyelerimizin sendikamıza ulaştırdığı videolardaki gerçekleri görmek için daha kaç işçinin canından olması gerekir? Her mağazada iş güvenliğinin denetlenmesi Çalışma Bakanlığı’nın sorumluluğundadır: Derhal Esenler mağazası ile ilgili soruşturma başlatın, tüm mağazalarda denetim yapın.

A101 mağazalarında ve depolarında çalışan on binlerce işçinin hakkı, A101 patronlarının cebindedir. O hakkı sizden söke söke alacağız.

Tüm A101 işçilerini Muhammet Ali Yaşar için, tüm haklarımıza sahip çıkmak için birlik olmaya çağırıyoruz. Bugün öfkemiz büyük ancak öfkemiz birliğimizle büyüdüğünde hesap sorabileceğiz.

A101 işçisi köle değil, olmayacak. Market işçilerinin sömürülmesine son vereceğiz.”



