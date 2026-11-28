Bursa’da faaliyet gösteren ve Zara markasına üretim yapan KYR & TABU Tekstil’de ödenmeyen ücretler nedeniyle eylem kararı alan işçilere yönelik tehdit ve hakaret içeren bir video yayımlayan patron Ümit Başaran hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı inceleme başlattı.

Videoda işçilerin hak edişlerinin ödenmediğinin patron tarafından da dile getirildiğini vurgulayan Bakanlık, "Söz konusu paylaşım ve ücretlerin ödenmediğine ilişkin iddialar hakkında gerekli inceleme yapmak üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İş Başmüfettişi görevlendirilmiştir" dedi.

İşçilerin alacakları kişi başı 90 bin liraya ulaştı

Aralarında işten çıkarılanların da bulunduğu, çoğunluğu kadın yaklaşık 50 işçi ödenmeyen maaş, yol ücreti, fazla mesai ve tazminat alacaklarını talep ediyor.

Patron Ümit Başaran’ın ücretlerini alamayan çalışanları yeni satın aldığı KYR Tekstil bünyesine geçirdiği, her iki fabrikada da üretim ve sevkiyatın kesintisiz sürdüğü aktarılmıştı. İşçilerin birikmiş alacaklarının kişi başı 80 ila 90 bin liraya ulaştığı, haklarını isteyen çalışanların baskı ve tehditlerle karşılaştığı ve işten çıkarılanların da hak edişlerinin ödenmediği belirtilmişti.

İşçileri kara liste ile tehdit etmişti

İşçilerin eylem kararını duyurmasının ardından bir video çekerek yayımlayan patron Ümit Başaran, çalışanların isimlerini Bursa’daki diğer tekstil atölyelerine göndererek iş bulmalarını engelleme tehdidinde bulundu. Başaran videoda, "Hepinizin ismini Bursa'daki bütün atölyelere mail atacağım. Bütün atölyecilere sesleniyorum. Size liste atacağım arkadaşlar. Bu adamları çalıştırmayın" diye konuştu.

Konuşması boyunca işçilere yönelik ırkçı, ayrımcı ve hakaret içeren ifadeler kullanan Başaran, "Ya 50 tane pislik, zaten listenin alayı ilkokulu zor bitirmiş insanlar. Kendinizi ne kadar geliştirdiğinizi, ne olduğunuzu siz benden daha iyi biliyorsunuz. İki kelimeyi bir araya getiremezsiniz. Çıkmışsınız, gösteri yapıyorsunuz. Ahlaksız, namussuz. Çingeneler sizi" sözlerini sarf etti.

İşçilerin alacaklarını ödemeyeceğini ve hukuki süreci uzatacağını söyleyen Başaran, "Size beş kuruş para vermeyeceğim" dedi.

Patrondan yeni video: İşçileri bu defa tazminat davası açmakla tehdit etti

Tepkilerin ardından yeni bir açıklama yapan patron Ümit Başaran, önceki videosundaki ifadeleri nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı. İşçilerden değil yalnızca kamuoyundan özür dilediğini belirten Başaran, "Öncelikle üslubumdan dolayı personelden değil, kamuoyundan özür diliyorum. 'Çingene' lafını kesinlikle Roman vatandaşlarımıza yönelik kullanmadım" dedi.

Başaran, açıklaması boyunca işçilere yönelik tehditlerini sürdürdü. Haklarını arayan ve eylem yapan işçilere tazminat davası açacağını söyleyen Başaran, "10 lira alacağın varsa belki 100 bin lira tazminat ödeyeceksin. Herkese tazminat davası açacağım çünkü haklıyım!" dedi. İşçilerin eylemlere katılmaları nedeniyle başka yerlerde iş bulamayacağını öne süren Başaran, "Yarın başka bir yerde nasıl iş bulacaksınız? Oradaki çalışma arkadaşlarınız, 'Abla sen şurada yürüyüşlere katılmıştın.' demeyecek mi? Bundan sonra hiç çalışmayacak mısınız? Hangi patron sizi bu korkuyla işe alır?" sözleriyle tehditte bulundu.

Ödeme tarihini yalnızca kendisinin belirleyeceğini savunan Başaran, "Tarihi ben vereceğim, ödeme yapacak olan benim" dedi.

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