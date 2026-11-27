Bursa’da Zara markasına üretim yapan TABU Tekstil & KYR Tekstil’de çalışan, aralarında işten çıkarılan çoğunluğu kadın yaklaşık 50 işçinin de bulunduğu çalışanlar, aylardır ödenmeyen maaş, yol ücreti, fazla mesai ve tazminat alacakları için mücadele ediyor.

Patron Ümit Başaran, ücretlerini alamayan çalışanları yeni satın aldığı KYR Tekstil bünyesine geçirdi. Her iki fabrikada da üretim ve sevkiyatın kesintisiz sürdüğü belirtilirken, işçilerin birikmiş alacaklarının kişi başı 80 ila 90 bin liraya ulaştığı bildirildi.

Ücretlerini talep eden çalışanların baskı ve tehditlerle karşılaştığı süreçte, işten çıkarılanların da hak edişleri ödenmedi. Alacakları için bir araya gelen KYR & TABU İşçi Meclisi ile Umut-Sen’in bugün Bursa’daki Zara mağazası önünde eylem yapacağını duyurmasının ardından, şirket patronu Ümit Başaran bir video çekerek yayınladı.

Zara'ya üretim yapan KYR & TABU Tekstil patronundan işçilere tehdit ve hakaret: 'Beş kuruş para vermeyeceğim' 💬Patron Ümit Başaran: ❝ Anlaşmayacağım, 5 sene sonra ödeyeceğim paranızı. Ya 50 tane pislik, alayı ilkokulu zor bitirmiş insanlar. Ahlaksız, namussuzlar. Çingeneler sizi. Hepinizin ismini Bursa'daki bütün atölyelere mail atacağım. Bu adamları çalıştırmayın. ❞ https://t.co/8qHUWSNAIc — soL Haber (Yeni Hesap) (@soLHaber_6) November 27, 2026

Diğer patronlara şikayet etmekte tehdit etti

İşçilerin bilgilerini Bursa’daki tüm tekstil işverenleriyle paylaşacağını söyleyerek kara liste tehdidinde bulunan Başaran, "Hepinizin ismini Bursa'daki bütün atölyelere mail atacağım. Bütün atölyecilere sesleniyorum. Size liste atacağım arkadaşlar. Bu adamları çalıştırmayın" dedi.

Konuşması boyunca işçilere yönelik hakaret ve ayrımcı sözler sarf eden Başaran, "Ya 50 tane pislik, zaten listenin alayı ilkokulu zor bitirmiş insanlar. Kendinizi ne kadar geliştirdiğinizi, ne olduğunuzu siz benden daha iyi biliyorsunuz. İki kelimeyi bir araya getiremezsiniz. Çıkmışsınız, gösteri yapıyorsunuz. Ahlaksız, namussuz. Çingeneler sizi. Çingeneler sizi. Çingeneler sizi" dedi.

'5 sene sonra ödeyeceğim'

İşçilerin hak edişlerini ödemeyeceğini ve hukuki süreci uzatacağını öne süren Başaran, "Size beş kuruş para vermeyeceğim" diyerek şunları kaydetti:

"Daha arabulucuya gideceksiniz siz. Ben anlaşmayacağım. Siz daha avukata gideceksiniz, varsa avukata verilecek paranız, sonra ben anlaşmayacağım. 5 sene sonra ödeyeceğim size bunları. Ben size şimdi göstereceğim. Anyayı Konya'yı göstereceğim ben size. Siz insanlıktan anlamıyorsunuz. Size sizin gibi konuşacağım."

Ücretleri ödenmediği için geçim sıkıntısı yaşayan işçileri suçlayan Ümit Başaran, "Ankara Meclis’in önüne gidip sizi anırtmazsam şerefsiz evladıyım" dedi.

İşçiler bugün Zara önünde eylemde

Ümit Başaran’ın tehdit ve hakaret içeren videosunun ardından işçilerin eylem kararında değişiklik olmadı. İşçiler, yaşananlara ve ödenmeyen alacaklara karşı bugün saat 19.00’da Bursa Sur Yapı AVM’de bulunan Zara mağazası önünde eylem gerçekleştireceğini duyurdu.

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