İşçiler Tunus'ta büyük greve hazırlanıyor

Tunus Genel İşçi Birliği (UGTT), 16 Haziran'da greve gideceğini açıkladı.

Tunus'ta devam eden ekonomik krizde yoksullukla mücadele eden emekçiler, ücret artışı talebi, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in planladığı sosyal kesintiler ve özelleştirme planlarına karşı çıkmak için 16 Haziran'da ulusal grev çağrısında bulundu.

Al Jazeera'nin haberine göre, UGTT Merkez Komitesi hafta başında yaptığı açıklamada, 159 devlet kurumu ve kamu şirketindeki tüm personelin, "Tunusluların satın alma gücünü geri kazanmak için acil müzakereler" talep etmek ve devlet firmalarının kamuya ait olarak kalmasını garanti etmek için grev düzenlediklerini ilan etti.

Tunus'ta ekonomik kriz derinleşiyor, çare IMF kapısında aranıyor

UGTT devletin harcamalarda ve maaşlarda kesinti planlarını reddettiklerini, bunun yerine enflasyonun Mart ayın yüzde 7,2'den Nisan ayında yüzde 7,5'lik seviyeye ulaştığı tabloda devlet çalışanları için ücret artışları talep ediyor.

Tunus, ülkede devam eden ekonomik kriz sebebiyle Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşma çalışıyor. IMF ülkeye verilecek yardım paketinin onaylanması için, gıda ve enerji sübvansiyonları kesintiler ve ücretlerin dondurulması gibi taleplerde bulundu. Tunus'un IMF'den 4 milyar dolarlık bir kredi paketi istediği kaydedildi.

UGTT: Said hükümeti anlaşmaya varılan şartlardan geri adım attı

Bir milyondan fazla üyesiyle UGTT, Tunus'taki en güçlü siyasi aktörlerden birisi. Sendika, Tunus'ta “çılgın bir şekilde devam eden fiyat artışları” yaşandığı bir zamanda, Said hükümetini “müzakere ilkesini baltalayarak daha önce üzerinde anlaşmaya varılan şartlardan geri adım atmakla” suçladı.

Fitch Ratings hükümet ile UGTT arasındaki gerilimlerin IMF ile müzakereleri engellediği konusunda uyarırken, Pazartesi günü yapılan açıklamada, "UGTT'nin desteği olmadan siyasi ve ekonomik reformları geçmek zor olacaktır" dedi.