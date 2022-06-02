Interpol'den 'Ukrayna'ya verilen silahlar karaborsaya düşecek' uyarısı

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol), Ukrayna'ya hibe edilen silahların büyük kısmının suç örgütlerinin eline geçebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Sputnik'in haberine göre Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, Ukrayna'da silah sirkülasyonunun çok yoğun olduğuna işaret ederek bu durumun savaş sonrasında Avrupa içinde ve dışında kaçak silahların hızla yayılmasına yol açacağını söyledi.

"Suç örgütleri şimdiden buna odaklanmış durumda" diye Stock, üye ülkeleri, örgütün sunduğu silahlarla ilgili takip sistemini kullanmaya çağırdı.