Tunus Cumhurbaşkanı Said, Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetti

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yargı bağımsızlığı üzerine çalışma yürüten Yüksek Yargı Konseyi’ni feshetti.

Reuters’in haberine göre, İçişleri Bakanlığı’nda konuşan Said, "Şu andan itibaren bu Konsey, tarihe karıştığını bilsin. Bu kurulda mevkiler ve atamalar sadakate göre satılıyor. Onların yeri şimdi oturdukları yer değil, sanıkların durduğu yerdir." dedi.

Aylardır yargıçlara yönelik eleştiriler yönelten Said, yargının "yolsuzluk ve terör davaları"na karar vermekte geciktiğini söylüyordu. Said, "devletin bir parçası olmak yerine devletmiş gibi davranan yargıçlara izin vermeyeceğini" birçok kere ifade etmişti.

Geçen sene 25 Temmuz’da Tunus Devlet Başkanı Said, muhaliflerin darbe olarak nitelendirdiği bir hareketle hükümeti görevden almış, parlamento çalışmalarını dondurmuş, milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırmıştı. Said 22 Eylül’de ise yürütme erkini tamamen kendi denetimine bağlamıştı.

2016’da kurulan Yüksek Yargı Konseyi’nin yetkileri arasında yargı bağımsızlığının sağlanması, yargıçların soruşturulması ve terfilerine karar verilmesi yer alıyordu. Said destekçilerinin de Yüksek Yargı Konseyi’ne karşı protesto gösterileri düzenlemesi bekleniyor.

Middle East Eye’ın haberine göre Tunus Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Youssef Bouzakher, Said’i yargının bağımsızlığını yasadışı bir şekilde engellemekle suçladı ve bu kararın arkasındaki sebebin yargıyı cumhurbaşkanlığı talimatı altına sokma çabası olduğunu sözlerine ekledi.