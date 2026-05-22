İşçiler tepki gösterdi, sendika patronun teklifini reddetti: Doğtaş ve Kelebek Mobilya'da eylemler yeniden başlayacak

Doğanlar Holding bünyesindeki Doğtaş ve Kelebek Mobilya fabrikalarında promosyon ödemelerinin geç ve eksik yapılması üzerine başlayan iş bırakma eylemleri geçtiğimiz günlerde Öz Ağaç-İş Sendikası tarafından sonlandırılmıştı.

Eylemlerin kazanım elde edilmeden bitirilmesi işçilerin tepkisine yol açmıştı.

Tepkiler sonrası harekete geçen Hak-İş’e bağlı sendika, patronun sözünde durmadığını belirterek yeniden iş bırakma eylemlerine başlama kararı aldı.

Sendika tarafından işçilere yapılan açıklamaya göre, işveren halihazırda taksitlere bölerek ötelediği promosyon ödemesinin bir bölümünü yemek kartlarına yatırmayı teklif etti.

Bu teklifi reddeden sendika, daha önce günde 1 saat olarak uygulanan iş bırakma eylemlerinin artık günde 4 saat olarak gerçekleştirileceğini açıkladı. Ayrıca işçilerin fazla mesaiye kalmayacağı vurgulandı.

Ne olmuştu?

Toplu iş sözleşmesi güvencesi altında olan banka promosyonlarının kendilerine eksik yatırıldığını belirten mobilya işçileri, geçtiğimiz günlerde kısa süreli iş bırakma eylemlerine başlamıştı.

Sendika promosyon için ödenmesi gereken rayiç bedelin 69 bin lira olduğunu kaydetmiş ancak şirketin banka ile hangi tutar üzerinden anlaştığı kamuoyuna açıklanmamıştı.

Tam tutarı bilinmeyen promosyonun sadece 23 bin liralık bölümü hesaplara yatmıştı. Bunun üzerine Doğtaş ve Kelebek Mobilya işçileri, 29 Nisan itibarıyla her gün bir saat iş bırakmaya başlamıştı. İşçiler, geri kalan tutar hesaplarına yatana kadar işbaşı yapmayacaklarını ilan etmişti.

