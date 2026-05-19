Doğtaş ve Kelebek Mobilya'da promosyon krizi: Patron ve sendika anlaştı, işçinin alacağı taksite ve vergiye bağlandı

Doğanlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Hak-İş’e bağlı Öz Ağaç-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Doğtaş ile Kelebek Mobilya fabrikalarında bir süredir devam eden promosyon krizi yeni bir evreye girdi.

Toplu iş sözleşmesi güvencesi altında olan banka promosyonlarının kendilerine eksik yatırıldığını belirten mobilya işçileri, geçtiğimiz günlerde kısa süreli iş bırakma eylemlerine başlamıştı. Ancak gelinen aşamada sendika yönetimi, işverenle yürütülen görüşmelerin ardından eylemleri sonlandırdığını duyurdu.

Promosyon ücretlerinin henüz tamamı hesaplara yatmadan eylemlerin durdurulması fabrikadaki işçilerin tepkilerine neden oldu.

Geri adım attı, eylemleri durdurdu

Sendika promosyon için ödenmesi gereken rayiç bedelin 69 bin lira olduğunu kaydetmiş ancak şirketin banka ile hangi tutar üzerinden anlaştığı kamuoyuna açıklanmamıştı.

Tam tutarı bilinmeyen promosyonun sadece 23 bin liralık bölümünün hesaplara yatması üzerine Doğtaş ve Kelebek Mobilya işçileri, 29 Nisan itibarıyla her gün bir saat iş bırakmaya başlamıştı. İşçiler, geri kalan tutar hesaplarına yatana kadar işbaşı yapmayacaklarını ilan etmişti.

Fabrikalardaki kararlı duruş sürerken, Öz Ağaç-İş Sendikası yönetiminin işçilere gönderdiği son mesaj eylemlerin yönünü tamamen değiştirdi. Sendika temsilcisi, işverenle mutabakata varıldığını belirterek işçilere şu açıklamayı yaptı:

Promosyon ödemelerinde uzlaşma sözünü aldım. Bankalardan aldığımız teklifteki en yüksek oran olan 63 bin lira baz alınıp taksitler belirlenerek ödeme yapılması sağlanacaktır. Üyelerimize vaat ettiğimiz rakama ulaşmak için kalan farkın (6 bin lira) kazanımı hakkında farklı senaryolar aranacaktır.

Böylece sendika bugüne dek sözünü tutmayan patrondan yeni bir söz alarak, rayiç bedelin dahi altında bir tutara imza atmış oldu.

Ne zaman yapılacağı duyurulmayan ödemelerin taksitlere bölüneceği ve bordrolara işleneceği öğrenildi. Bu nedenle işçiler gecikmeli ve eksik aldıkları promosyon ücretleri için bir de vergi ödemek zorunda kalacak.

'Hem taksit taksit ödenecek hem vergiye gireceğiz'

Sendikanın bu geri adımı ve eylemleri sonlandırma talimatı, fabrikada direnen işçiler arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Daha önce kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını belirten bir mobilya işçisi, soL Haber'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Bize hem 'kesinlikle taksit olmayacak' denmiş hem de '69 bin lira kesin değil' denmişti. Şimdi hem taksit hem bordro hem de 63 bin lira ödenecek diye bir açıklama yayımlandı. Onu da bordroda alacakmışız. Vergiye de gireceğiz yani. Üstelik eylemler ücretler yatırılmadan durduruldu.

Patronun sicili kabarık

​Doğtaş ve Kelebek Mobilya'da yaşanan bu kriz ilk değil. Şirket, 2023 yılında da işçilerin banka promosyonlarını ödemeyerek benzer bir sürece imza atmıştı. O dönemde Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, ağır çalışma koşullarından, zorla yaptırılan mesailerden ve tuvalet sürelerinin dahi kayıt altına alınmasından şikayetçi olmuşlardı.

Doğanlar Yatırım Holding’in hak gaspları yurt dışındaki projelerine de yansımış durumda. 2018 yılında Senegal’in başkenti Dakar’da inşa edilen toptancı hali projesinde çalışan işçilerin maaşlarını ödemeyen holding, işçilerin şantiyede iş bırakarak direnişe geçmesine neden olmuştu.