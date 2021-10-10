İşçiler Sağlık Bakanlığı’nın hak gaspına karşı eylemdeydi

Sağlık Bakanlığı’nın 10 gün önce çıkardığı bir genelgeyle hastanelerde çalışan temizlik, güvenlik ve bilgi işlem emekçilerinin aldığı gece mesaisi farkını kaldıracağını ilan etmesi üzerine Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (Dışkapı SSK) çalışan temizlik işçileri genelgeye karşı bir mücadele başlatma kararı almışlardı. İşçiler almış oldukları bu karar doğrultusunda, bugün saat 12.00’de Ankara Ulus Heykel’de basın açıklaması gerçekleştirdi

İşçilerin gerçekleştirmiş olduğu basın açıklamasından öne çıkanlar şöyle: