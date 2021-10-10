İşçiler Sağlık Bakanlığı’nın hak gaspına karşı eylemdeydi

Sağlık Bakanlığı’nın 10 gün önce çıkardığı bir genelgeyle hastanelerde çalışan temizlik, güvenlik ve bilgi işlem emekçilerinin aldığı gece mesaisi farkını kaldıracağını ilan etmesi üzerine Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (Dışkapı SSK) çalışan temizlik işçileri genelgeye karşı bir mücadele başlatma kararı almışlardı. İşçiler almış oldukları bu karar doğrultusunda, bugün saat 12.00’de Ankara Ulus Heykel’de basın açıklaması gerçekleştirdi
İşçilerin gerçekleştirmiş olduğu basın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
- Sağlık Bakanlığı 10 gün önce 81 ile gönderdiği genelgeyle işçilerin gece çalışmasında aldıkları %35 zam farkını kaldıracağını ilan etti. Gece çalışması toplu iş sözleşmesiyle kazanılmış bir haktır.
- Yine aynı genelge ile toplu iş sözleşmesinin 29. Maddesi de boşa çıkarılmıştır. İlgili maddede yer alan “Vasıfsız işçi kadrosunda bulunmakla beraber bir yıl süreyle vasıflı işçiler tarafından yapılması gereken bir işte çalışmış olanlar bu sürenin sonunda vasıfsız bir işte çalıştırılamazlar.” hükmünü, genelgede yer alan “İşçinin kadroya geçişinde esas alınan ihale sözleşmesinde tarif edilen meslek koduna uygun olarak çalıştırılmasına azami dikkat gösterilecektir.” talimatıyla aşmaya çalışmaktadır.
- Günün 2. Vardiyası gece 24.00’de sona ermektedir. Sağlık Bakanlığı can güvenliğimizden birinci derece sorumludur.
- Biz sağlık emekçilerinin sorunlarından bir diğeri, iş tanımları dışında çalıştırılmalarıdır. Personel sayısının yetersizliği iş tanımlarını pratikte işlemez hale getirmekte, görev alanlarını belirsizleştirmektedir.
- 696 Sayılı KHK ve ilgili maddelerinde taşerondan kadroya geçerken Sağlık Bakanlığı ve işçiler arasında yapılan işe giriş sözleşmesinde belirtilen maaş %7 artış olacağı şeklindeydi. Ancak, bu %7’lik fark sözleşmemizde var olmasına karşın işveren bu hakkımızı gasp etmektedir. Bu gaspa istinaden birçok dava açtık. Binlerce kazanılmış hak edişlerin ödenmiş olduğu emsal davalarımız olduğu halde Bakanlık bu yanlışından ısrarla dönmemektedir.
- Kaldırıldığı söylenen taşeron çalıştırma kamuda hala devam etmektedir. Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünün 7. Maddesi’nde kadro alamayan taşeron işçiler için yapılacağı söylenen çalışmaların bir an önce sonuçlandırılarak kadro verilmesi, bu süre zarfında mevcut toplu iş sözleşmelerinden yararlanmalarını sağlamak amacıyla teşmil için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.
- Bir diğer sorunumuz zorunlu emeklilik dayatmasıdır. Sürekli işçi kadrosunda istihdam edilen işçiler emeklilik koşullarını yerine getirdikten sonra da çalışmaya devam edilmektedirler. Ancak, 696 Sayılı KHK ile getirilen hüküm dolayısıyla taşerondan gelen işçiler, istemedikleri halde emekli edilebiliyorlar.
- Başka bir talebimiz ise gelir vergisi uygulamasında açlık ve yoksulluk sınırlarının dikkate alınması, asgari ücretin tamamen vergi dışı bırakılması, yoksulluk sınırında ve altında ücret alanların asgari ücret kadar bölümünün vergi dışı bırakılması, gelirin diğer bölümünün %5-7 en fazla %10’u geçmeyecek oranda vergilendirilmesidir.
- Bu sorunlarımıza istinaden bütün işçi sendikalarını ve derneklerini, kuruluş amaçları doğrultusunda görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz.
- Tarih boyunca işçilerin kazanmış olduğu hakların büyük çoğunluğu işçilerin kendi dik duruşu ve mücadelesi ile kazanılmıştır. Hukuki mücadelenin yanı sıra unutulmamalıdır ki işçiler haklarını sokaklarda yapmış oldukları grev ve eylemler sayesinde kazanmıştır. Elbette bizim de çeşitli aktivite ve eylemlerimiz olacaktır.
- Haklarımız için yaptığımız ve yapacağımız eylemler kanunlar çerçevesinde olacaktır. Patronların ve ağaların yaptığı gibi kanunları hiçbir zaman hiçe saymayacağız.