Sağlık Bakanlığı genelgeyle toplu sözleşmeyi yok saydı: İşçiler hak gaspına karşı eyleme geçiyor

Sağlık Bakanlığı, çıkardığı bir genelgeyle hastanelerde çalışan temizlik, güvenlik ve bilgi işlem emekçilerinin aldığı gece mesaisi farkını kaldırdığını ilan etti. Toplu sözleşmede yer alan bir hakkı hukuksuz bir genelgeyle ortadan kaldıran Bakanlığın kararı büyük tepki çekti.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (Dışkapı SSK) çalışan temizlik işçileri, Sağlık Bakanlığı tarafından gece mesailerindeki ücret farkını ortadan kaldıran genelgeye karşı bir mücadele başlatma kararı aldı.

'Bakanlığın keyfi kararıyla yok sayılmış oluyor'

Uzun yıllardır bu hastanede çalışan işçiler Patronların Ensesindeyiz’e yaptıkları açıklamada genelgenin toplu sözleşmeyle kazandıkları haklara saldırı niteliğinde olduğunu dile getirdi. İşçilerden biri, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Toplu iş sözleşmesine göre gece mesaisi yüzde 35 zamlı ödeniyor. Bakanlık çıkardığı bir genelgeyle bu zamlı ödemeyi kaldırdığını söylüyor. Aynı genelgede çalışma sistemini üçlü vardiyaya çevirmek istiyorlar.

Hastanede personel yetersizliğinden dolayı üçlü vardiyaya geçilemiyor. 26 yıldır iki vardiya çalışıyoruz. Akşam vardiyasından çıkanın ve gece vardiyasına gidenin ulaşım sıkıntısı da muallak. Servis sağlanmıyor, yol ücreti veriliyor ama o da toplu ulaşım. Gecenin o saatinde toplu ulaşım bulmak da imkansız. İş Güvenliği ve İş Sağlığı yasasına göre işyeri içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı önlem almakla yükümlüdür deniyor ama gecenin bir yarısı işten çıkan ya da işe ulaşmaya çalışan personelin güvenliği ihmal edilmiş oluyor.

Şu anda 12 saat sistemine göre 2 vardiyada çalışıyoruz. Dolayısıyla bu genelgeye göre şu anda gece çalışan işçiler yüzde 35 maaş zammından yararlanamıyor. TİS’de de yer alan yüzde 35 maaş zammı maddesi, Sağlık Bakanlığı’nın keyfi kararıyla yok sayılmış oluyor.

'Genelgeyle gasp edilen ilk hak da değil'

Üstelik sözleşmelerin hiçe sayıldığı ilk genelge de bu değil. 2018’in 9. ayında çıkan genelgeye göre, işe giriş sözleşmesinde yer alan maaş+yüzdelik dilim hakkı da ortadan kaldırıldı. Ardından, 2020’nin 11. ayında çıkan genelgeyle TİS’de belirtilen 2 yıl üzerinde çalışanların sahip olduğu tayin hakkı KHK ile kadroya geçenlerden alındı, sadece İŞKUR’dan gelenler tayin hakkını kullanabiliyor. Bunlar sadece benim kadroya girdiğim 2018’den bugüne kadar şahit olduklarım.

'Bu karara karşı mücadeleye başladık'

Sonuç itibariyle şu anda Dışkapı Hastanesi’nde çalışan temizlik işçileri olarak Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı bu keyfi kararlara ve TİS’de kazanılmış olan haklarımızın gasp edilmesine karşı bir araya gelmiş ve mücadele etmeye başlamış olduk. Süreç içerisinde gördük ki Bakanlığın bu keyfi kararları ve uygulamaları bir süreklilik gösteriyor. Biz de artık daha da fazlasıyla karşılaşmamak adına Türkiye’de yüzbinlerce sağlık personelini ilgilendiren bu karara karşı mücadele etmeye başladık.

'Sendika kılını kıpırdatmıyor'

İlk etapta yetkili sendikayı dava açtırmaya zorluyoruz ancak Hak-İş’e bağlı ÖZ Sağlık-İş Sendikası en ufak bir tepki bile göstermiyor. Daha önceki yüzdelik farkların gaspında da dava açılması için sendikayı zorlamıştık ancak sendika dava açmamış ve bireysel davalar açılmıştı. Dava açanların önemlice bir kısmı kazanmış olsa da, sendika dava açmadığı için mağdur olan tüm işçilerin kazanım alması mümkün olmamıştı. Yetkili sendika şu anda bu mücadelenin hiçbir yerinde durmuyor. Şu anda hiçbir yetkisi olmamasına rağmen Tüm Sağlık-İş Ankara İl Başkanlığı hem mücadelede hem de örgütlenmede aktif rol oynuyor.

İşçiler basın açıklaması yapacak

Pazar günü Dışkapı Hastanesi temizlik işçilerinin çağrısıyla 12.00’de Ulus Heykel’de bir basın açıklaması gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı’na bağlı çalışan yüzbinlerce temizlik, güvenlik, bilgi işlem vs. işçisini ilgilendiren bu hak gaspına karşı, tüm işçi kardeşlerimizi bu mücadeleye destek vermeye ve basın açıklamasında sesimizi yükseltmeye davet ediyoruz."

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