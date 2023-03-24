İşçiler Cengiz Holding önünde toplandı: 'Satera'ya sendika girecek, başka yolu yok!'

İstanbul Arnavutköy'deki Cengiz ve Kolin ortaklığıyla kurulan Satera Elektrik'te sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçiler bugün Cengiz Holding binası önünde bir eylem yaptı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu'nun da katıldığı basın açıklamasında işçiler, "Satera'ya sendika girecek başka yolu yok" sloganları attı.

Yasal, anayasal ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarını kullanan Cengiz-Kolin grubuna ait SATERA işçileri mücadelesini büyütüyor. Satera’ya sendika girecek başka yolu yok#SatereİşçisiYalnızDeğildir pic.twitter.com/itHSgI19kg — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) March 24, 2023

Elektrik sayacı üreten Satera Elektrik işyerinde örgütlenen Birleşik Metal-İş Sendikası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yetki tespiti almasının ardından sendika üyesi işçilerin işten çıkarılmasına tepki gösterdi.

İşçiler 3 gün içinde işe geri alınmazsa holding önünde çadır kurulacak

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Serdaroğlu yaptığı konuşmada, işçilerin sendikalaşmasına saygı gösterilmesini, 3 gün içinde atılan işçilerin geri alınmasını ve sendikayla görüşmelere başlanmasını istedi.

Serdaroğlu "Kabul etmediği takdirde Cengiz Holding'in önünde çadır kuracağız" dedi.

DİSK Genel Sekreteri ve @BirlesikMetal Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu işçilerin sendikalaşmasına saygı gösterilmesini, 3 gün içinde atılan işçilerin geri alınmasını ve sendikayla görüşmelere başlanmasını istedi:

"Kabul etmediği takdirde Cengiz Holdingin önünde çadır kuracağız" pic.twitter.com/CT2CJw9ypL — DİSK (@diskinsesi) March 24, 2023

Kadın işçiler 8 Mart'ta işten çıkarılmıştı

Çalışan işçilerin çoğunluğunun kadın olduğu Satera Elektrik'te patron, sendikanın yetki almasından bir gün sonra 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde işten çıkarmalara başlamıştı. İşten çıkarılan işçilerin sayısı dün itibarıyla 18'e ulaşmıştı.

Basın açıklamasında konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu "Bu mücadelenin ön saflarında duran kadınlar, kız kardeşlerim bu ülkenin geleceğidir" dedi. Sendika üyesi olmanın anayasal hak olduğunu vurgulayan Çerkezoğlu, sendikal örgütlenmeye engel olmaya çalışan Satera Elektrik patronlarının suç işlediğini, bu suçu işlerken de sırtını siyasi iktidara yasladığını söyledi.

Sendikaya üye oldukları için, tam da bakanlıktan yetki geldiği gün, işten atılan Satera Elektrik işçileri Cengiz Holding önünde! DİSK Genel Başkanı Arzu ÇERKEZOĞLU,

Bu mücadelenin ön saflarında duran kadınlar, kız kardeşlerim bu ülkenin, demokrasisinin geleceğidir. pic.twitter.com/emn9aIWmal — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) March 24, 2023

Sendikanın yetki almasından saatler sonra işten çıkardı, 'sendikayla ilgili değil' açıklaması yaptı

Satera Elektrik ise dün konuya ilişkin haberimizin ardından soL'a gönderdiği açıklamada sendikanın yetki almasından saatler sonra başlayan işten çıkarmaların "sendika üyeliğiyle ilgili olmadığını" iddia etti.

Şirketin açıklamasında "Çalışma hayatının olağan akışı gereği her kurumda olabileceği gibi şirketimizde de yaşanabilen işten çıkarmaların iddia edildiği gibi sendika üyeliği ile ilgili hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Grubumuzda 'disiplin suçları ya da performans sıkıntıları ve 2-6 aylık deneme sürecinin olumsuz sonlanması dışında' herhangi bir sebepten işçi çıkarma söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.