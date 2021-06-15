Patronların Ensesindeyiz Ağı (PE), 15-16 Haziran'ın yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İşçi sınıfı boyun eğmeyecek ve patronlardan hesap soracak" dedi.

PE'nin 15-16 Haziran açıklaması şöyle:

İşçi sınıfı kriz ve salgın fırsatçılığına boyun eğmez!

15-16 Haziran büyük işçi direnişi, 51. yıl dönümünde işçi sınıfının hafızasında var olmaya devam ediyor.

Türkiye emekçileri, üzerinden yarım asır geçmesine rağmen bugün için yol göstericiliğini koruyan büyük işçi kalkışmasını ağır sömürü koşulları altında karşılıyor.

İçinden geçtiğimiz salgın süreci patron sınıfının, büyük bir fırsatçılıkla emekçilerin tarihsel kazanımlarını hedef aldığı bir boyut kazandı. İktidarda olduğu sürece patron sınıfına hizmet etmekten geri durmayan AKP iktidarı, sendikal hak ve özgürlükler, grev hakkı ve kıdem tazminatı gibi, işçi sınıfının tarihsel, siyasal ve ekonomik birçok kazanımlarına durmaksızın saldırıya devam ediyor.

Salgın bahanesiyle ücretsiz izin normalleştirildi, Kod 29 işçiler için tehdit unsuru haline geldi. Emekçiler hayat pahalılığı karşısında her gün eriyen asgari ücrete mahkûm edildi. İş bulma kurumu önündeki kuyruklar her gün uzarken, işsizlik yüzde 28’in üzerine çıktı.

İşçi sınıfı, patronların piyasacı ve gerici saldırılarına karşı direniş ve dayanışma örnekleri sergilemektedir. Büyük işçi direnişinin 51. yıl dönümünde işçi sınıfının patronlara ve siyasi iktidarına boyun eğmeyeceğini göstermektedir.

Patronların Ensesindeyiz Ağı, 15-16 Haziran işçi kalkışmasının yıl dönümünde emekçileri patronlara karşı dayanışma cephesini büyütmeye çağırıyor.

İşçi sınıfı boyun eğmeyecek ve patronlardan hesap soracak!

Patronların Ensesindeyiz