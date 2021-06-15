15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 51. yıldönümünde Boyun Eğme gazetesi "İşçi kardeş gücünün farkında mısın?" manşetiyle çıktı.

Tarihte hiçbir şeyin kendi kendine ve nedensizce ortaya çıkmadığı ve sonuçsuz kalmadığı vurgulanan manşet yazısında şöyle deniliyor:



"15-16 Haziran olayları için de aynı şey fazlasıyla geçerli. İşçilerin ayağa kalkmasına neden olan bir birikim var. Yani bu büyük eylemi ortaya çıkaran nedenler var. Eylemin sonuçları da var.

15-16 Haziran eylemleri burjuva siyasetini etkiliyor, sermaye sınıfı eylemden kimi dersler çıkarıyor. Yine eylem sol ve sosyalist hareketin devrim tartışmalarına önemli etkide bulunuyor. 15-16 Haziran eylemi, bu ve benzeri sonuçlar yaratıyor.

İşte 15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 51’inci yıldönümünde bir kez daha bu nedenlere ve sonuçlara yakından bakacağız.

Büyük direnişe saygıyla..."

Sermaye egemenliğinin sarsılmaz olduğunu gösterdi

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme'nin 307. sayısında, iki gün boyunca tam anlamıyla ülke gündemini sarsan 1970 yılının 15-16 Haziran günlerinde ne olduğuna odaklanılıyor.

İşçi sınıfının bu iki gün boyunca sermaye egemenliğinin sarsılmaz olmadığını gösterdiği vurgulanırken, o dönemin “Türkiye’de işçi sınıfı var mıdır” ya da “Devrim yapabilecek güçte ve olgunlukta bir işçi sınıfından söz edilebilir mi?” tartışmalarına da yanıtın işçi sınıfının kendisi tarafından verildiğine dikkat çekiliyor.

Gazeteye konuşan TKP MK üyesi Alpaslan Savaş "İşçi sınıfının iktidarı mümkün ve zorunludur" diyor.