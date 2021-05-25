DİSK – Tekstil İşçileri Sendikası Gaziantep Bölge Temsilciliği Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. İşçiler "İşçi düşmanı bütün kodlar kaldırılsın. İşten atmalar yasaklansın" dedi.

Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, yaptığı açıklamada, "Başpınar OSB’de binlerce işçi ücretsiz izinle açlığa mahkum edildi. Pandeminin başından beri binlerce işçi Kod 29 ile işten atıldı" dedi.

"Nisan ayında SGK Genel Müdürlüğü, Kod 29'un iş hayatında belirsizliklere yol açtığını, bu yüzden her suçu ayrı niteleyen farklı kodlar belirlediklerini duyurdu. Ancak bu değişiklik işçilerin lehine hiçbir sonuç doğurmadı" diyen Türkmen, "Patronlar tarafından suçlu ilan edilerek Kod 29 ile işten atılan işçiler şimdi Kod 43, Kod 46, Kod 49 ile işten çıkarılıyor" diye konuştu.

Türkmen şunları söyledi:

"Son bir yıldır Başpınar'da binlerce işçi bu kodların kötüye kullanılması sonucunda işinden, ekmeğinden oldu. Fazla mesai baskısına karşı çıkan Koza Halı işçileri Kod 29 ile kapı önüne kondu. İşyerindeki baskılara karşı çıkan ve sendikalaşma hakkını kullanan Güven Boya işçileri Kod 29 ile işten atıldı. Düşük zama itiraz eden, insanca çalışma koşulları talep eden ve sendikalı olmak isteyen Yasin Kaplan Halı işçileri, Kod 29 ile işten atıldı. En son işyeri girişinde telefonlarını teslim etmek istemeyen 63 Angel Halı İşçisi, 28 Nisan'da hırsızlık yaptıkları öne sürülerek, yani Kod 46 ile yani iftira atılarak işten atıldı.

Patrondan işçilere: Onları süründüreceğim

63 işçinin kod 46 ile işten atıldığı Angel Halı’da işçilerin hakları sadece işten atılırken gasbedilmiyor. İşçiler pazar günleri zorla 12 saat çalıştırılıyor, işçilerin molaları kaldırılıyor, elden, kayıt dışı para veriliyor. En son fabrikada yönetimi işçilerin telefonuna el koymak isteyince işçiler yaşanan haksızlıklara daha fazla sessiz kalmayacaklarını ve telefonlarını teslim etmeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine iş başı yapması gereken işçiler alınmazken, makineler kapatıldı ve çalışan vardiya da dışarı çıkarıldı. İşçiler Kod 46 ile işten atıldı ve bir de üstüne patron tarafından işçilerin içeride kalan aylıklarının bile verilmeyeceği söylendi. Patron bununla da kalmadı, diğer bölümlerde çalışan işçilerle yaptığı toplantıda, 'Ben onları Kod 46 ile çıkardım, onları süründurecegim, rezil edeceğim' dedi.

Patron bununla yetinmeyip işçileri bir de 'kanun dışı grev' yapmakla suçlayarak işten attı, üstelik işçileri ise almayıp içeride çalışanlari da kendisi çıkardığı halde. Yani 63 işçiyi birden hırsızlıkla suçlamak yetmedi, aynı işçileri bi de yasa dışı grev suçlamasıyla ikinci kez işten attı. Çalışma Bakanlığını, İl Çalışma Müdürlüğünü, SGK'yı ve sorumluluğu olan herkesi göreve çağırıyoruz.

Pandemide işten çıkarma yasağı, bu kodları da kapsayacak şekilde genişletilmelidir. İşverenin tekeline verilen ücretsiz izin uygulamasına son verilmeli, ücretli izin hakkı tanınmalı ve izne göderilen işçilerin ücretleri tam olarak ödenmelidir.

İşten atmalar tümüyle yasaklanmalı; 'ahlak', 'kötü niyet' vb. gerekçelerle keyfi işten çıkarmaların engellemesi için 4857 sayılı İş Yasası’nda acilen gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Patronlar, ‘haklı fesih’ için öne sürdükleri iddiaları ispatlamakla yükümlü olmalıdır. İşçilerin tazminat hakları ve işsiz kalan her işçinin işsizlik fonu’ndan yararlanma hakkı her durumda garanti altında olmalıdır."