İşçi adaylardan Levent Üzümcü'ye ziyaret

TKP'nin İstanbul 1. Bölge milletvekili adayları market işçisi Celal Kaya ve motokurye Tuğba Şenol tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü'yü evinde ziyaret ederek işçi sınıfının siyasette doğrudan temsil edilmesi üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirdiler.

İşçi adayların kendilerini tanıtarak ve hizmet sektöründeki mücadeleyi aktararak başladıkları sohbetin satır başları şöyle:

'Halkı mecliste de emekçiler temsil etmeli, çünkü bu ülkenin yüzde 99'u emekçi'

"Siyaset ayrıcalık yaratmak için değil, ayrıcalıkların önüne geçmek için yapılmalı. Bizim siyasetten anladığımız bu. Bu da emekçileri emekçilerin temsil etmesiyle mümkün. Milletvekili dediğin asgari maaş alır, halka hizmet eder. Bugün patron dostu veya kendisi patron olan eril bir kalabalığın mecliste misafir ağırlayıp ihale bağladığı bir mekanizma milletvekilliği" diyen Levent Üzümcü, hizmet işçilerinin gündelik yaşantısının ve haklarının temel ihtiyaçlara indirgendiği ve bunun işçiye düzenin bir lütfu olarak sunulduğuna dikkat çekti.

AKP iktidarının pek çok konuda olduğu gibi işçi hakları ve sömürü konusunda da sermaye düzeninin en büyük hizmetkarı olduğunu belirten Üzümcü, set emekçilerinin örgütlenme süreçlerinden örnekler vererek işçi sınıfının farklı bölmelerinin mücadele ve örgütlenme deneyimlerini paylaşmanın önemine değindi.

Komünistlerin ve sosyalistlerin halkın en gerçek temsilcileri olduğunun ve bu konuda ülkenin yakın tarihindeki olumsuz yargıların adım adım değiştiğinin konuşulduğu sohbette Levent Üzümcü "Halkı mecliste de emekçiler temsil etmeli, çünkü bu ülkenin yüzde 99'u emekçi, TKP'den de bu beklenir" diyerek tebriklerini iletti.

'Bu bataklığı işçiler temizler, biz yönetiriz'

Market işçisi Celal Kaya, çok uzun saatler ve insanlık dışı koşullarda çalışan market işçileri ile bir araya gelebilmek için ancak gece pikniklerinde buluşup sosyalleşebildiklerini, bu alandaki pek çok işçinin hayatı kaçırdığını, insanca yaşama ve ilişki kurma olanağına sahip olmadığını belirtti. Tıpkı intihar eden veya öldürülen müzisyenler, sürekli kaza haberi gelen kuryeler gibi market sektöründe de fiziksel ve psikokojik olarak çok büyük sorunlarla boğuştuklarını anlatan Kaya, örgütlülük ve dayanışmanın işçinin tek kurtuluşu olduğunu söyledi. "Mecliste, sokakta, işyerinde, işçiyi işçi temsil eder" diyen Celal Kaya işçileri örgütsüz ve siyasetsiz bırakan, "Siz bekleyin biz sizin işinizi hallediyoruz" diyenlerle aynı dili konuşmadıklarını, bataklığa dönen bu ülkeyi ancak emekçi halkın, işçilerin temizleyeceğini ekledi.

Sağcı ailelerden yetişen işçilerin bile artık emekçi kimliklerinin farkına vardığını, hakkını savunmayı öğrenmenin aydınlık fikirlere doğru değişmek için bir yol açtığını söyleyen Tuğba Şenol, "Bu düzen bize sömürünün ve ezilmenin kutsal bir miras olduğunu, ne yaparsak yapalım hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimizi belletmeye çalışıyor, ama bizim gözümüz açılıyor, kanmayacağız, değiştireceğiz" dedi. Seçimlerden sonra da dünyadaki ve Türkiye'deki krizin devam edeceğini, yoksullaşmanın, borçlu yaşamanın, fatura ve kiraların artmaya, maaşların ise azalmaya devam edeceğini anlatan Şenol "Bununla mücadele etmek için 'siz bu kadarsınız' diyen karanlığa değil, kendi örgütlülüğümüze ve aydınlığa inanıyoruz" dedi. Deprem sürecinde çocukları evlat edinmek ve evlenmek üzere verilen fetvaya itiraz eden Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği'nin mücadelesini hatırlattı. Şenol, "Sömürüye değişmez diyen de, çocukları kurban eden de aynı karanlık, izin vermeyeceğiz" dedi.

Sohbetin sonunda milletvekili adayları aydın kimliği ve emekçi yüreğiyle işçilerin sesini duyurmaya ve dayanışmaya katkısı için Levent Üzümcü'ye teşekkürlerini ilettiler.