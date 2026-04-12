İrlanda halkı ABD askerini istemiyor: Havalimanına sızdı, askeri uçağa tırmandı, baltayla parçaladı

İrlanda'nın County Clare bölgesinde bulunan Shannon Havalimanı'nda dün hareketli saatler yaşandı. Sabah saatlerinde havalimanının çitlerini aşan bir kişi, park halindeki ABD askeri uçağına yöneldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şahsın ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 Hercules tipi nakliye uçağının üzerine tırmandığı ve uçağın gövde ile kanat kısımlarına baltayla vurduğu görüldü.

Olayın ardından İrlanda polisi, eylemi gerçekleştiren şahsı gözaltına aldı.

Eylem nedeniyle Shannon Havalimanı’ndaki uçuş trafiği kısa bir süreliğine askıya alındı.

Guardian'ın haberine göre, havalimanı yetkilileri, askeri uçakta meydana gelen hasarın "ciddi" boyutta olduğunu doğruladı.

Bir yıl içinde üçüncü olay

Hedef alınan C-130 Hercules tipi askeri nakliye uçağının ABD'nin Kansas eyaletinden havalandığı, Kanada'da mola verdikten sonra Cuma günü Shannon Havalimanı'na iniş yaptığı öğrenildi.

Shannon Havalimanı, ABD askeri uçaklarının geçiş noktası olarak kullanılması nedeniyle bölgede uzun süredir protestoların odağında yer alıyor. Son olayla birlikte, geçtiğimiz yılın Mayıs ayından bu yana havalimanındaki ABD askeri uçakları üçüncü kez benzer bir eylemin hedefi oldu.