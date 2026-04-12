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ABD-İsrail saldırılarında 44. gün: Müzakerelerden anlaşma çıkmadı
8 Nisan'da varılan ateşkes kararının ardından heyetler arası müzakereler dün başladı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmeler anlaşmaya varılamadan sonlandırıldı.
Trump ABD'nin Hürmüz'ü tamamen kapatacağı, NATO ve Körfez ülkelerinin de destek vereceği tehdidinde bulundu.
İran İslamabad'daki müzakereler sırasında ABD savaş gemilerinin Hürmüz'den geçiş girişiminin fiyaskoyla sonuçlandığını duyurdu.
İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürürken, Hizbullah da misillemeyle karşılık vermeye devam etti.
20:30
Trump’tan ‘Hürmüz’ açıklaması: 'İngiltere ve birkaç ülke mayın tarama gemileri gönderiyor, Körfez destek verecek'
19:12
Press TV görüntüleri yayınladı: ABD savaş gemilerinin Hürmüz’den geçiş gösterisi başarısız oldu
Yayın Tarihi: 12.04.2026 , 09:04 Güncelleme Tarihi: 13.04.2026 , 00:27
ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik haydutça bir saldırı başlattı. Saldırılara karşı beklemediği bir dirençle karşılaşan ve hedeflerine ulaşamayan ABD ile İsrail, ateşkes masasına oturmak zorunda kaldı.
8 Nisan'da alınan ateşkes kararının ardından İran ve ABD'nin müzakere heyetleri dün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı. Heyetlerin Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrı görüşmelerinin ardından İran ve ABD müzakereleri başladı.
Yaklaşık 21 saat süren müzakereler anlaşmaya varılamadan sonlandırıldı. Tahran, ortak bir çerçeve ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu belirtti. Washington ise görüşmelerde en temel taleplerini ortaya koyduklarını ancak İran'ın "bu şartları kabul etmemeyi tercih ettiğini" söyledi.
Öte yandan ateşkese karşın İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da devam etti. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
Hizbullah da Lübnan'ın güneyinde ve İsrail'in kuzeyinde, İsrail ordusu noktalarına insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle gün içinde 34 saldırı düzenlediğini duyurdu.
soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.
Gün gün ABD-İsrail saldırılarını okumak için haberimize tıklayın.
00:27,
CENTCOM saat verdi, İran'ı deniz ablukasıyla tehdit etti
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) 13 Nisan Pazartesi günü Türkiye saatiyle 17.00'den itibaren İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağı tehdidinde bulundu.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada "ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) kuvvetleri, Başkan’ın bildirisi doğrultusunda, 13 Nisan günü saat 10.00'da (ET - Doğu Saati) İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik bir abluka uygulamaya başlayacaktır. Abluka, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine (Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki tüm İran limanları dahil) giren veya buralardan ayrılan tüm ulusların gemilerine karşı tarafsız bir şekilde uygulanacaktır. CENTCOM kuvvetleri, İran dışındaki limanlara gitmek üzere Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemilerin seyrüsefer serbestisini engellemeyecektir" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Abluka başlamadan önce ticari denizcilere resmi bir bildiri aracılığıyla ek bilgi sağlanacaktır. Tüm denizcilerin "Denizcilere Bildiri" yayınlarını takip etmeleri ve Umman Körfezi ile Hürmüz Boğazı yaklaşımlarında faaliyet gösterirken telsiz kanal 16 üzerinden ABD deniz kuvvetleriyle temasa geçmeleri tavsiye edilir."
00:18,
İran: Hürmüz Boğazı'nın kontrolü sonsuza kadar İran'ın ve bölgenin elinde kalacak
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sözcü Telayi Nik, açıklamasında, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü sonsuza kadar İran'ın ve bölgenin elinde kalacak" dedi.
ABD ve İsrail'in, İran'daki sistemi devirmek için ortaya koyduğu çabanın başarısızlığa uğradığını ve bunun İran'ı daha güçlü ve sağlam hale getirdiğini belirten Telayi Nik, "Bu savaş sırasında düşmanın en gelişmiş uçakları zarar gördü ve yok oldu" ifadesini kullandı.
22:47,
Pezeşkiyan: ABD maksimalist yaklaşımdan vazgeçerse anlaşmaya varmanın yolları bulunacaktır
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin "maksimalist yaklaşımdan vazgeçip İran halkının haklarına saygı" göstermesi durumunda anlaşmaya varmanın yollarının bulunabileceğini ifade etti.
Pezeşkiyan X hesabından Farsça yaptığı paylaşımda "ABD hükümeti maksimalist yaklaşımdan vazgeçer ve İran halkının haklarına saygı gösterirse, mutlaka anlaşmaya varmanın yolları bulunacaktır" ifadesini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı ayrıca ülkesinin müzakere heyeti üyelerine ve özellikle de İran Meclis Başkanı Kalibaf’a “Allah kolaylık versin” dileğinde bulundu.
21:48,
İran Meclis Başkanı Kalibaf: Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz
İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD Başkanı Trump'ın son tehditlerinin "İran ulusu üzerinde hiçbir etkisi olmadığını" belirtti.
Kalibaf ABD başkanına şu uyarıda bulundu: "Savaşırsanız, biz de savaşırız; mantıkla yaklaşırsanız, biz de mantıkla karşılık veririz."
İran medyasına konuşan Kalibaf "Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. İrademizi bir kez daha sınasınlar ki onlara daha büyük bir ders verelim" dedi.
20:30,
Trump’tan ‘Hürmüz’ açıklaması: 'İngiltere ve birkaç ülke mayın tarama gemileri gönderiyor, Körfez destek verecek'
ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nı "bloke etmesine" NATO ve Körfez ülkelerinin de destek olacağını söyledi.
Fox News’a konuşan Trump "Körfez'deki müttefiklerin Boğaz'daki bu ablukada size yardım etmesini bekliyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Evet tabii ki. Onlar da buna katılacaklar” diye yanıt verdi.
Trump ayrıca, bazı NATO ülkelerinin Hürmüz Boğazı'nın bloke edilmesine katılacaklarını dile getirdi.
ABD Başkanı, "NATO'dan çok hayal kırıklığına uğradık. Daha önce gelmedikleri için çok hayal kırıklığına uğradık. Şimdi gelmek istiyorlar ve boğazı temizlik işine yardım etmek istiyorlar, temizlik de çok uzun sürmeyecek” dedi.
Trump “Anladığım kadarıyla, Birleşik Krallık ve birkaç başka ülke mayın tarama gemileri gönderiyor" şeklinde konuştu.
Öte yandan Trump, İran'a askeri destek veren ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü söyledi.
Buna Çin'in de dahil olup olmadığı sorulan Trump "Evet, Çin ve muhtemelen diğer ülkeler. Ama özellikle Çin de buna dahildir. Çin'in (İran'a) omuzdan ateşlenen uçaksavar füzeleri sağladığına dair haberler duydum. Ben bu haberlere her zaman güvenmiyorum. Bunu yapacaklarını sanmıyorum, belki başlangıçta biraz yapmışlardır. Ancak Çin dahil herhangi bir ülkeyi İran'a askeri teçhizat sağlarken yakalarsak yüzde 50 gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacaklar" dedi.
Trump, İran’a yeni saldırı tehdidinde de bulunduğu açıklamalarının bir yerinde ABD ile İsrail arasındaki ilişkinin son derece iyi gittiğini vurgulayarak, "Bibi Netanyahu'nun dediği gibi, biz büyük kardeşiz, onlar ise küçük kardeş" ifadesini kullandı.
20:17,
Devrim Muhafızları: Hürmüz sivil gemilere açık, askeri gemilere sert müdahale edilecek
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası hukuka uygun olarak "sivil gemilerin zararsız geçişine açık" olduğunu belirten bir bildiri yayımladı.
Bildiride, boğaza yaklaşan askeri gemilerin ateşkesi ihlal etmiş sayılacağı ve bu gemilere "sert bir şekilde müdahale edileceği" ifade edildi.
20:11,
İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı'ndan Trump'a: 'Ördek gibi vakvaklama'
İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Zvika Fogel, ABD Başkanı Donald Trump’a “ördek gibi vakvaklama” dedi.
ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkese karşı çıkan Fogel bugün Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma tehditlerinin ardından şu paylaşımı yaptı:
“Donald, eğer ateş etmen gerekiyorsa ateş et. Vakvaklamayı bırak.”
Fogel paylaşımına bir ördek simgesi de ekledi.
İsrailli vekilin İngilizce olarak yaptığı paylaşım Walt Disney'in çizgi film karakteri "Donald Duck"a (Vakvak Amca) da bir gönderme içeriyor.
Fogel aynı zamanda Netanyahu hükümetini oluşturan koalisyonun bir parçası olan ve liderliğini İsrail Maliye Bakanı Itamar Ben-Gvir’in yaptığı Yahudi Gücü Partisi milletvekili.
19:12,
Press TV görüntüleri yayınladı: ABD savaş gemilerinin Hürmüz’den geçiş gösterisi başarısız oldu
ABD ordusunun İslamabad’daki müzakerelerin yapıldığı Cumartesi günü Hürmüz Boğazı’ndan iki savaş gemisinin geçtiğine dair iddiası İran ordusunca yalanlanmıştı.
Press TV bugün yayımladığı özel haberinde ABD donanmasının Hürmüz’den geçme girişiminin "başarısız bir propaganda gösterisi" olarak sonuçlandığını yazdı.
İran askeri-güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere dayandırılan haberde, ABD donanmasına ait Arleigh Burke sınıfı iki destroyer olan USS Michael Murphy (DDG 112) ve USS Frank E. Peterson’un (DDG 121), stratejik su yolundan geçmeye çalışırken İran deniz kuvvetleri tarafından engellendiği ve geri çekilmeye zorlandığı aktarıldı.
Destroyerlerin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş girişiminde bulunduktan sonra, dakikalar içinde tamamen imha edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı kaydedilen haberde “Amerikan destroyerleri ve onlara eşlik eden fırkateynler, ABD gemileri için kapalı olan stratejik su yolundan geçmeyi başaramadı” denildi.
Habere göre iki destroyer ve onlara eşlik eden filo Basra Körfezi'nin ağzına ulaştığında, İran'ın seyir füzeleri onları hedef aldı ve destroyerlere geri dönmeleri için sadece 30 dakika verildi. Gemiler hemen geri çekildi.
Press TV ayrıca ABD savaş gemilerinin İran donanmasını aldatmak amacıyla konum bildirme sistemini kapatmak da dahil olmak üzere elektronik savaş taktikleri kullanmaya çalıştığını ancak İran Devrim Muhafızları Ordusu donanmasınca fark edildiklerini yazdı.
USS Frank Peterson’un önce rotasına devam etmeye çalıştığı ancak hemen seyir füzesi radarlarının onu hedef aldığını fark ettiği ve İran donanmasınca durdurulduğu belirtilirken, eşzamanlı olarak Devrim Muhafızları İHA’larının iki destroyerin üzerinden uçtuğu aktarıldı.
USS Peterson’a 30 dakika içinde bölgeden ayrılmadığı halde hedef haline geleceğinin iletildiği belirtildi. Destroyer seyrine devam edince 30 dakikanın bitimine birkaç dakika kala son bir uyarı verildiği aktarılırken Devrim Muhafızları donanması ile ABD destroyerleri arasındaki konuşmanın Amerikan gemilerinin uyarıya tam olarak uyduklarını gösterdiği ifade edildi.
Elde edilen verilerin, başarısız ABD operasyonunun ateşkesi istismar ederek İran deniz kuvvetlerinin hazırlığını test etmek için tasarlandığını ortaya koyduğu belirtildi.
17:55,
ABD'den Hürmüz'ü kapatma girişimi, Trump'tan donanmaya 'abluka' emri
ABD, Pakistan’daki müzakere masasından eli boş kalkınca Donald Trump da tehditler savurmaya başladı.
Trump, derhal geçerli olmak üzere ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan her türlü gemiyi ablukaya alma sürecini başlatacağını duyurdu.
Ayrıca Trump, uluslararası sularda İran'a geçiş ücreti ödeyen gemilerin bulunması ve engellenmesi için de donanmaya talimat verdiğini bildirdi.
"Yasadışı bir geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli bir geçiş yapamayacaktır" diyen Trump, İran tarafından Boğaz'a döşendiğini iddia ettiği mayınların da imha edilmeye başlanacağını öne sürdü.
17:31,
Pezeşkiyan ile Putin telefonda görüştü
Pakistan'da ABD ile yapılan müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.
Pezeşkiyan’ın ofisinden yapılan açıklamada, iki liderin ateşkesin durumu da dahil olmak üzere "son bölgesel ve uluslararası gelişmeleri gözden geçirdiği" ifade edildi.
Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada da Putin ve Pezeşkiyan’ın Ortadoğu’daki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.
Açıklamaya göre İran-ABD görüşmelerini değerlendiren Pezeşkiyan, Rusya'nın uluslararası platformlar da dahil olmak üzere, durumu yatıştırmayı amaçlayan ilkeli tutumunu takdir etti, İran halkına sağlanan insani yardım için de Rusya'ya teşekkür etti.
Çatışmaya siyasi ve diplomatik bir çözüm bulunması ve Ortadoğu'da adil ve kalıcı bir barışın kurulması için arabuluculuk çabalarına katkıda bulunmaya devam etme konusundaki istekliliğini vurgulayan Putin de bu amaçla Rusya’nın bölgedeki tüm ortaklarıyla aktif temaslarını sürdüreceğini ifade etti. İkili işbirliğinin güncel konularının ele alındığı görüşmede, taraflar, iyi komşuluk ilişkilerini her şekilde daha da güçlendirme taahhütlerini yineledi.
Pezeşkiyan, Putin'in ve Rusya'daki tüm Ortodoks Hıristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutladı.
16:08,
İsrailli bakanlardan İran'a tehdit: 'Savaşa geri döneceğiz ve savaşın hedeflerine ulaşacağız'
İsrailli bakanlar, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki müzakerelerden sonuç çıkmamasının ardından ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılara yeniden başlayabileceğini ileri sürdü.
Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer konusunda kırmızı çizgiler belirlediğini söyledi ve "Anlaşma sağlanamazsa İran’a saldırı düzenlenebilir" dedi.
İsrail'in işgali genişlettiği ve saldırılar düzenlediği Lübnan'a ilişkin de konuşan Cohen, "Bana göre sadece Dahiye'ye değil, Lübnan'ın tesislerine ve altyapıya da saldırmalıyız. Bunu kabinede de söyledim. Bu müzakerelerin başarı şansını yüksek görmüyorum" ifadelerini kullandı.
İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nir Barkat ise Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD'nin savaş hedeflerine ulaşacağını öne sürdü.
İranlıların ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kararlılığını anlamadığını söyleyen Barkat, "Savaşa geri döneceğiz ve savaşın hedeflerine ulaşacağız" iddiasında bulundu.
Barkat, İsrail halkının da kendileri gibi İran'ın nükleer ve balistik füze programını tehdit olarak algıladığını ileri sürerek "Önemli ilerleme kaydettiğimize şüphe yok, ancak işi henüz bitirmedik. Hala yapılacak işler var" tehdidinde bulundu.
İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İslamabad'daki müzakerelere ilişkin yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleme konusundaki ısrarının İsrail ile koordinasyonunu gösterdiğini ileri sürdü.
ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını öven Zohar, İran'a saldırıların nükleer silah sahibi olmasını önleyeceğini savundu.
15:20,
İran: ABD ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanmayacağına karar vermeli
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile Pakistan'ınbaşkenti İslamabad'da gerçekleştirilen müzakerelere dair açıklama yaptı.
Müzakereler öncesinde gerekli iyi niyet ve iradeye sahip olduklarını ancak önceki iki savaşın tecrübeleri nedeniyle karşı tarafa güvenmediklerini belirten Kalibaf, açıklamasına şöyle devam etti:
"İran heyetindeki çalışma arkadaşlarımileriye dönük girişimler sundular, fakat karşı taraf nihayetinde bu müzakere turunda İran heyetinin güvenini kazanmayı başaramadı. ABD mantığımızı ve ilkelerimizi anladı; şimdi bizim güvenimizi kazanıp kazanamayacağına karar verme vaktidir."
Diplomasiyi İran milletinin haklarını edlde etmek için askeri mücadele kadar önemsediklerini vurgulayan Kalibaf, "İranlıların 'kırk günlük ulusal savunma' kazanımlarını pekiştirme çabalarından bir an bile vazgeçmeyeceğiz" dedi.
14:16,
İran: Lavan Petrol Rafinerisi iki ayda eski kapasitesinin yüzde 80'ine ulaşacak
İran Petrol Bakan Yardımcısı ve İran Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi İcra Direktörü Muhammed Sadık Azimifer, ABD ile İsrail'in saldırılarında hasar gören Lavan Adası'ndaki petrol rafinerisi hakkında açıklamalarda bulundu.
Lavan Petrol Rafinerisi'nin iki ay içerisinde savaştan önceki kapasitesinin yüzde 70 ila 80'ine ulaşacağını belirten Azimifer, gelecek 10 gün içinde de tesisin yeniden faaliyete geçeceğini söyledi.
Lavan Adası'nda bulunan Lavan Petrol Rafinerisi tesisi, İran ile ABD arasında varılan ateşkese rağmen 8 Nisan'da saldırıya uğramış ve rafineride patlama meydana gelmişti.
13:54,
İran'ın askeri merkezlerine ait bilgileri yurtdışına gönderen 50 kişi gözaltına alındı
İran Emniyet Müdürlüğü, ülkenin 16 eyaletinde gerçekleştirilen operasyon hakkında açıklama yayımladı.
Açıklamada, yurtdışındaki muhalif medya kuruluşları ile iletişim kurarak, güvenlik ve askeri merkezlere ait bilgi ve konumları gönderdikleri belirlenen 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Ayrıca, gözaltı operasyonları sırasında çok sayıda elektronik malzeme ve Starlink uydu terminalinin ele geçirildiği belirtildi.
12:51,
İran basını: Tahran, ABD ile yeni bir görüşme turu planlamıyor
İran'ın Fars Haber Ajansı, müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tahran yönetiminin ABD ile yeni bir görüşme turu düzenlemeyi planlamadığını bildirdi.
Haberde görüşlerine yer verilen kaynak, ABD heyetinin müzakere masasından ayrılmak için bir bahane aradığını belirterek, bunun Washington yönetiminin beklentilerini düşürmeye istekli olmadığını gösterdiğini ifade etti.
Kaynak ayrıca, ABD'nin müzakereler sırasında savaş sürecinde askeri yollarla elde edemediği kazanımları talep ettiğini aktardı.
12:38,
ABD ve İsrail İran'da en az 221 çocuğu katletti
İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Cafer Miadfer, ABD-İsrail saldırılarında çocukların hedef alındığı sivil kayıpların boyutuna dikkat çekti.
Miadfer’in paylaştığı verilere göre, saldırıların başlangıcından bu yana 221 çocuk hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden 221 çocuktan 18’inin 5 yaş altı grupta yer aldığını ifade eden İranlı yetkili, çocuk ölümlerindeki en büyük trajedinin Hormozgan eyaletindeki Minab’da yaşandığını hatırlattı.
Miadfer, saldırılarda en az 2 bin 115 çocuğun yaralandığını, bunlardan 124’ünün ise 5 yaşın altında olduğunu aktardı.
12:27,
İran'dan Lübnan'a 'Hizbullah' çağrısı
İran lideri Mücteba Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'a çağrıda bulundu.
Velayeti, Hizbullah'ın rolünü görmezden gelmenin, Lübnan'ı güvenlik riskleriyle karşı karşıya bırakacağını belirtti.
Velayeti'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:
"Nevvaf Selam bilmelidir ki, direnişin ve Hizbullah'ın benzersiz rolünü görmezden gelmek, Lübnan'ı telafisi mümkün olmayan güvenlik riskleriyle karşı karşıya bırakacaktır. Lübnan'ın istikrarı yalnızca devlet ile direnişin sinerjisine bağlıdır."
11:04,
Devrim Muhafızları'ndan 'Hürmüz' uyarısı: Askeri gemilerin geçişine izin verilmeyecek
İran’dan Hürmüz Boğazı'na dair yeni bir uyarı geldi.
Mehr Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması tarafından yapılan açıklamayı paylaştı.
Açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan askeri gemilerin geçişine izin verilmeyeceği ve bu tür girişimlere sert karşılık verileceği belirtildi.
10:57,
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Marub beldesine düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.
İsrail ordusunun Sur'un Kana beldesine düzenlediği saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmişti.
Öte yandan, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Nebatiye ve Sur kentlerine bağlı çok sayıda beldeyi hedef alan hava saldırılarını sürdürüyor.
10:42,
Suudi Arabistan: Petrol hattı yeniden tam kapasiteye ulaştı
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Doğu-Batı petrol boru hattında tam kapasitenin yeniden sağlandığını iddia etti.
Açıklamada, misilleme saldırıları sonucu Doğu-Batı hattındaki pompa istasyonlarından birinin hasar gördüğü ve günlük yaklaşık 700 bin varillik akış kaybı yaşandığı hatırlatıldı.
Bakanlık, yürütülen teknik ve operasyonel çalışmalar sonucunda hattın günlük yaklaşık 7 milyon varillik tam pompalama kapasitesine kısa sürede yeniden ulaştığını öne sürdü.
Munife sahasında saldırılar nedeniyle yaşanan günlük yaklaşık 300 bin varillik üretim kaybının da telafi edildiği, Hurays sahasında ise tam üretim kapasitesine dönüş için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Enerji altyapısında sağlanan hızlı toparlanmanın ülkenin yüksek operasyonel esnekliğini ve kriz yönetim kapasitesini ortaya koyduğu, bunun da küresel enerji arzının güvenilirliğini desteklediği belirtildi.
10:30,
Hizbullah direnişi sürdürüyor: İsrail ordusuna karşı 34 saldırı düzenlendi
Hizbullah, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı misillemelerini devam ettiriyor.
Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Şema, Adise, Beyyada ve Marun er-Ras beldelerinde İsrail askerlerinin hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, ayrıca Bint Cubeyl ilçesinde İsrail ordusuna ait Merkava tanklarına saldırılar düzenlendiği bildirildi.
İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona, Shomera, Ayelet Hashahar, Misgav Am, Metula, Admit, Yiron ve Avivim yerleşimlerinin de hedef alındığı kaydedilen açıklamada, Safed ve Nehariye kentleri ile Yaara, Branit ve Matat kışlalarına saldırılar düzenlendiği ifade edildi.
Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Amiad Üssü'nün de hedef alındığı belirtildi.
Hizbullah, İsrail ordusu noktalarına gün içinde İHA ve roketlerle 34 saldırı düzenlediklerini duyurdu.
10:25,
Pakistan: Tarafların ateşkes taahhütlerini sürdürmeleri hayati önem taşıyor
İslamabad'da Tahran ile Washington arasında yürütülen görüşmelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya ulaşılamamasının ardından açıklama yaptı.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Dar, barış görüşmeleri davetini kabul ettikleri için İran ve ABD'ye teşekkür etti.
Dar, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın başkanlığındaki heyet ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in liderliğindeki heyetin İslamabad'da yaklaşık 24 saat süren yoğun müzakereler gerçekleştirdiğini belirtti.
Kalıcı barış ve refahın yalnızca bölge için değil, küresel düzeyde de kritik olduğunu belirten Dar, "Tarafların ateşkes taahhütlerini sürdürmeleri hayati önem taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.
09:50,
İran Dışişleri Bakanlığı: ABD'ye bu kadar güvensizlik varken anlaşmaya varılmaması doğal
İran devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İslamabad'da ABD ile gerçekleştirilen görüşmeleri değerlendirdi.
Bekayi, "Bu görüşmeler, ABD ve İsrail'in 9 ay içerisinde ikinci kez giriştikleri ve 40 gün süren bir savaşın ardından, sadece güvensizlik değil, kuşku ve şüphenin hakim olduğu bir atmosferde yapıldı. Bu nedenle tek bir toplantıda anlaşmaya varılmaması doğaldır. Zaten kimsenin böyle bir beklentisi de yoktu" dedi.
Bekayi, anlaşmaya varılamamasındaki diğer bir sebebin, kendine özgü zorlukları bulunan Hürmüz Boğazı ve bölge konularının bu müzakerelere ilave edilmesiyle görüşmelerin daha karmaşık hale gelmesi olduğunu kaydetti.
Bekayi, görüşmelerin devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklama yapmadı.
Öte yandan Mehr Haber Ajansı, İran heyetinin Pakistan'dan ayrıldığını duyurdu.
09:36,
İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor: En az beş kişi hayatını kaybetti
Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, gece saatlerinde ülkenin güneyinde yer alan Sur ve Nebatiye kentlerine bağlı birçok beldeyi bombalamaya devam etti.
İsrail savaş uçaklarının Sur kentine bağlı Kana beldesinde bazı evleri ve altyapıyı hedef aldığı saldırılar sonucu en az beş sivil hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.
İsrail ordusu, güneydeki Nebatiye kentine bağlı el-Hiyam beldesinde de birçok noktayı hava saldırılarıyla bombaladı. Saldırılarda yaralanan üç kişi hastaneye ulaştırıldı.
Lübnan'ın güneyindeki Bafliye, Kavneyn ve diğer bazı beldeler de gece saatlerinde İsrail'in hava saldırılarına maruz kaldı.
09:18,
ABD Başkan Yardımcısı Vance: Anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz
ABD Başkan Yardımcısı Vance, doğrudan görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.
Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz" ifadelerini kullandı.
ABD Başkan Yardımcısı, İran'ın nükleer silah konusunda istedikleri taahhüdü vermediğini ifade ederek, "Gerçek şu ki, İran'ın nükleer silah peşinde koşmayacağına ve nükleer silaha ulaşmasını sağlayacak araçları aramayacağına dair kesin bir taahhüt görmemiz gerekiyor. İranlıların uzun vadede nükleer silah geliştirmeyeceklerine dair temel bir taahhüdü görüyor muyuz? Henüz bunu görmedik" değerlendirmesinde bulundu.
ABD olarak temel taleplerini en net şekilde ortaya koyduklarını ancak İran'ın "bu şartları kabul etmemeyi tercih ettiğini" söyleyen Vance, ABD Başkanı Donald Trump'la da defalarca telefonda görüştüklerini kaydetti.
Vance, "Buradan ayrılıyoruz ve çok basit bir teklifle, nihai ve en iyi teklifimiz olan bir mutabakat metniyle ayrılıyoruz. İranlıların bunu kabul edip etmeyeceğini göreceğiz" diye konuştu.
09:08,
İran devlet televizyonu: ABD'nin aşırı talepleri nedeniyle anlaşmaya varılamadı
İran devlet televizyonu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İran-ABD görüşmelerinin sona erdiğini duyurdu.
İslamabad'da yaklaşık 21 saat süren ABD-İran müzakerelerinin özellikle Hürmüz Boğazı meselesi ve nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılması gibi konularda anlaşma sağlanamadığı belirtildi.
İran heyetinin, çeşitli girişimlerle ABD tarafını ortak bir çerçeveye yönlendirmeye çalıştığı belirtilirken, ABD tarafının aşırı taleplerinin ortak bir çerçeve ve anlaşmanın oluşmasını engellediği ifade edildi.
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