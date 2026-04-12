ABD-İsrail saldırılarında 44. gün: Müzakerelerden anlaşma çıkmadı

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik haydutça bir saldırı başlattı. Saldırılara karşı beklemediği bir dirençle karşılaşan ve hedeflerine ulaşamayan ABD ile İsrail, ateşkes masasına oturmak zorunda kaldı.

8 Nisan'da alınan ateşkes kararının ardından İran ve ABD'nin müzakere heyetleri dün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı. Heyetlerin Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrı görüşmelerinin ardından İran ve ABD müzakereleri başladı.

Yaklaşık 21 saat süren müzakereler anlaşmaya varılamadan sonlandırıldı. Tahran, ortak bir çerçeve ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu belirtti. Washington ise görüşmelerde en temel taleplerini ortaya koyduklarını ancak İran'ın "bu şartları kabul etmemeyi tercih ettiğini" söyledi.

Öte yandan ateşkese karşın İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da devam etti. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Hizbullah da Lübnan'ın güneyinde ve İsrail'in kuzeyinde, İsrail ordusu noktalarına insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle gün içinde 34 saldırı düzenlediğini duyurdu.

soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.

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