İrlanda Başbakanı: NATO'ya katılma niyetimiz yok

İrlanda'nın kuzeybatı ve güneybatı kıyı şeridi yakınlarında Mart ayında Rus gemilerinin görüldüğü iddialarının yeniden dolaşıma girmesi, İrlanda'nın NATO'ya katılması tartışmalarını da beraberinde getirdi.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar Perşembe günü yaptığı açıklamada, İrlanda'nın tarafsızlığını bırakıp Finlandiya ve İsveç gibi NATO'ya katılmaya niyeti olmadığını söyledi.

Varadkar, "Bir gün ittifaka katılsak bile İrlanda NATO için asla asla önemli bir askeri güç olmayacak" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in aktardığına göre Varadkar ayrıca, İrlanda'nın Ukrayna da dahil olmak üzere herhangi bir çatışmadaki rolünün yalnızca ölümcül olmayan ekipman ve insani yardım sağlamakla sınırlı olduğunu ve ülkesinin tarafsızlığının, kıta Avrupası'na görece uzaklığı ve bir İngiliz kolonisi olarak tarihi ile desteklendiğini kaydetti.

Avrupa Birliği'nden ortakların İrlanda'nın Ukrayna'ya yardım çabalarına yaptığı katkıları takdir ettiğini de söyleyen başbakan ayrıca "Kişi başına düşen bazda Batı Avrupa'daki hiçbir ülke bizim kadar çok (Ukraynalı) mülteciyi kabul etmedi" açıklamasında bulundu.