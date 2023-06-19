İrlanda'da NATO tartışması: Cumhurbaşkanı Higgins tarafsızlıktan yana

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins, ‘Business Post’ gazetesine verdiği röportajda koalisyon hükümetinin ülke genelinde başlatacağı "güvenlik forumunu" sert bir dille eleştirdi. İrlanda’nın dış politikada tehlikeli bir sürüklenme yaşadığını belirten Higgins, ülkedeki dış politika yapıcılarının "ateşle oynadığını" ve bundan kaçınmak gerektiğinin altını çizdi. Tarafsız ülke olmanın önemine vurgu yapan Higgins, eskiden tarafsız olan ve şimdi NATO üyeliğine katılan ülkelerin bir daha aynı etkinlikte dış politika oluşturamayacaklarını belirtti.

Higgins, ayrıca hükümetin organize ettiği ve önümüzdeki hafta başlayacak olan ‘Uluslararası Güvenlik Danışma Forumu’nun katılımcılarını eleştirerek, forumun tarafsız ve objektif olmadığına işaret ederek, foruma katılanların çoğunlukla amiraller, generaller gibi yüksek rütbeli subaylar olduğuna dikkat çekti.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Martin, Higgins’in yorumlarını şiddetle reddediyor

Michael D. Higgins’in açıklamalarına Başbakan Yardımcısı ve Fianna Fáil lideri Micheál Martin cevap verdi. Higgins’in değerlendirmeleri reddeden Martin, Ukrayna işgalinin ardından Avrupa’daki her ülkenin güvenlik, savunma ve dış politikayı gözden geçirmek zorunda olduğunu ve İrlanda’nın bu konuda bir istisna teşkil etmediğini belirtti. Perşembe günü toplanacak olan forumun bizzat kendisi tarafından organize edildiğine dikkat çeken Martin, dört gün sürecek olan foruma 900 kişinin katılacağını ve forumun çevrimiçi olarak canlı yayınlanacağını kamuya açık ve adil bir forum olacağını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Micheál Martin

Sözlerine hükümetin askeri tarafsızlık konusunda hükümetin herhangi bir fikir değişikliği olmadığına dikkat çekerek devam eden Martin, İrlanda’nın kendisini dünyadan izole edemeyeceğini ve Ukrayna savaşının zorluklarıyla yüzleşilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Fine Gael’den sert açıklama

Koalisyon hükümetinin önemli ortaklarından Fine Gael cephesinden cumhurbaşkanının açıklamasına cevap, eski dışişleri bakanı ve milletvekili Charles Flanagan’dan geldi. Flanegan, Cumhurbaşkanı Higgins’in hükümet politikalarına meydan okuduğunu ve açıklamalarının Avrupa’nın Ukrayna ile olan dayanışmasını baltalama riski taşıdığını belirterek sert tepki gösterdi. Sözlerine cumhurbaşkanlığı makamına saygı duyduğunu belirterek devam eden Flanagan, İrlanda cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız bir pozisyonda olduğunu ve hükümetle böyle bir tartışmanın bu pozisyona zarar vereceğini söyledi.

Muhalefet: Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins, uyarılarında haklı

İrlanda cumhurbaşkanı Michael D. Higgins’in açıklamalarına muhalefet cephesinden ilk tepkiler Kârdan Önce İnsan (People Before Profit) milletvekili Paul Murphy ve Sosyal Demokrat milletvekili Gary Gannon’dan geldi. Her iki milletvekili, cumhurbaşkanı Higgins’in NATO ve tarafsızlık konusundaki uyarılarının anlamlı ve önemli olduğunu belirten açıklamalarda bulundular.

Hatırlatma

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins, eski İşçi Partisi milletvekili ve eski kuşak sosyalist geçmişe sahip İrlanda için önemli bir figür. Bu yüzden meclisteki muhalefeti bir kenara bırakırsak, ülkede meclisin dışında da böyle bir muhalif karakterin cumhurbaşkanlığı pozisyonunda olması ülke siyasetine önemli bir etkide bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Higgins’in eşi Sabina Higgins, Ukrayna savaşına ilişkin bir mektup kaleme almış ve bu mektupta savaş politikalarını eleştirmiş ve yapıcı bir barış çağrısında bulunmuştu. Mektup, tıpkı bugün olduğu gibi tüm merkez medya ve koalisyon hükümeti tarafından yoğun bir öfkeyle karşılandı. Günün 24 saati cinsiyet ve kadın eşitliğinden bahsedenlerin içeriği oldukça hafif bir barış çağrısına bile öfkeyle yanıt ürettiklerini özel olarak hatırlatmak ve not etmek istiyorum. Maalesef ülkede muhalefet etkin bir çaba göstermezse İrlanda’nın bağımsızlığından bu yana bir onur meselesi olarak koruduğu ‘tarafsızlık’ pozisyonu NATO üyeliğiyle son bulabilir...