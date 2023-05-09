İranlı sahte savcı gerçek savcıyı dolandırdı, polisler eskortluk yaptı

İranlı Jafar Najafi, Türkiye vatandaşlığı alan Iraklı Orhan Mimaroğlu ve Najafi’nin şoförü Yaşar Emre Erdönmez'in dolandırıcılıktan yargılandığı dava Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dört şikayetçinin bulunduğu davada şikayetçilerden birinin, adının açıklanmasını istemeyen bir yargı mensubu olduğu öğrenildi.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Najafi’nin hem ülkesi İran hem Türkiye’de "hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, silah bulundurma, mala zarar verme, zimmete para geçirme ile güveni kötüye kullanma" suçlarından dosyaları bulunuyor. Türkiye’de 5 dosyası bulunan Najafi, İstanbul eski emniyet müdürü yardımcısı Ömür Ceylan’la yargılandığı "uyuşturucu" davasında 15 yıl ceza aldı. Ceylan'a ise "görevi kötüye kullanmaktan" ceza verildi.

Sahte savcı kartı çıkarttı

Sahte kimlik ve pasaport düzenleme konusunda uzmanlaştığı anlaşılan Najafi, bu süreçte birçok farklı isim kullandı. ‘Ali Necasi’, ‘Ali Najafi’, ‘Sadegh Fouladi’, ‘Ali Rıza Mimaroğlu’ ve ‘Ali Reza Amniat’ en sık kullandığı sahte isimler oldu. Ali Rıza Mimaroğlu adı ile sahte savcı kartı da çıkaran Najafi, kendisini yakalamaya gelen polislere ve ifade verdiği savcıya da sahte isimle beyanda bulundu. Najafi’nin yakayı ele vermesini sağlayan savcı dahi, ilk sorgusunda, bu kişinin ibraz ettiği Sadegh Fouladi kimliği ile ifadesini aldı ve bu isimle tutuklandı.

Yargı mensubundan 800 bin avro aldı

Dosyaya göre Najafi’nin çeşitli yöntemlerle dolandırdığı kişi sayısı 30-40 olarak ifade ediliyor. Najafi, iddiaya göre, adının açıklanmasını istemeyen bir yargı mensubundan 800 bin avro aldı. Söz konusu para, bu kişi ve eşi ile 2 çocuğuna Almanya vatandaşlığı çıkarılması için alındı. Anılan para, çoğunlukla elden parçalar halinde alındı.

İranlı Najafi’ye, Almanya vatandaşlığı için 800 bin Euro kaptıran yargı mensubu savcılık dilekçesinde şunları kaydetti: “Bu kişi MİT ile ilgisinin olduğunu söyledi. Bu şahıslar, yıllar içinde elde ettiğim tüm birikimim beni korkutarak aldı. Bu kişilere verdiğim para için çevremden borç aldım. Bu borçları ödemek için 3 evimi, 3 aracımı sattım. Bu şebeke en az 7-8 kişiden oluşuyor. Yurtdışı bağlantılar da var. Telefonlarımı ve WhatsApp yazışmalarımı takip ediyordu. Yaptığım görüşmelerden anında haberi oluyordu.”

Najafi, kendisi gibi, İranlı bir hâkim olan ‘Hüseyin’ isimli kişiden 100 bin dolar, yine İranlı Bahram Ghaneei’den elindeki 10 milyon sterlinlik çeki tahsil etmek için 9 bin avro ve 5 bin dolar aldı.

Trafik polisi sahte savcıya eskortluk yaptı

Şoför Erdönmez ifadesinde, Najafi’nin, kendisini, araçlarını durduran trafik polislerine savcı olarak tanıttığını; sahte savcı kartı gösterdiğini anlattı. Kullandıkları araçlara çakar takılı olduğunu anlatan Erdönmez, trafik polislerinin kimi zaman araçlarına eskortluk yaptığını anlattı.