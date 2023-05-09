EÜAŞ'ta yolsuzluk iddiaları: 'On milyonlarca dolar çöpe gitti'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Elektrik Üretim A.Ş.’nin başına 2018 yılında getirilen İzzet Alagöz'ün konumunu kendi şirketine çıkar sağlamak için kullandığı iddia edildi.

Birgün yazarı Timur Soykan, EÜAŞ'nin 2018 yılından bu yana açtığı ihaleleri ve dışarıya verdiği işleri anlattığı yazısında, Alagöz'ün ticari sicilini de yazdı. Soykan, 56,5 milyon dolara alınan elektrik santrallerinin kabulü yapılmadığı halde kumanda ve kontrol sistemlerinin yenilenmesi için 33 milyon liralık iş çıkarmaya çalışan Alagöz'ün, şirketi Nice Mühendislik ile uzun yıllar yöneticiliğini yaptığı ABD merkezli Emerson Elektrik Şirketi’ni sahaya sürdüğünü belirtti.

Timur Soykan'ın "Fena çarpmışlar" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İzzet Alagöz genel müdür olmadan önce Norveç’ten 56.5 milyon dolara satın alınan 7 mobil elektrik santralında akıl almaz işler dönmüş.

Mobil elektrik santrallarının İstanbul Ambarlı Termik Santralı’ndaki kurulumu, İzzet Alagöz’ün şirketinin hakim hissesine sahip olduğu TEMSAN Enerji ve Otomasyon Sistemleri A.Ş.’ye verildi.

Bu süreçte İzzet Alagöz, genel müdür olarak atanmıştı. 7 mobil elektrik santralinin henüz kabulü bile yapılmadan kumanda ve kontrol sistemlerinin yenilenmesi için 33 milyon liralık iş çıkarmak istiyordu. Bunun için şirketi Nice Mühendislik ile uzun yıllar yöneticiliğini yaptığı ABD merkezli Emerson Elektrik Şirketi’ni sahaya sürdü. Hatta akrabası olduğu iddia edilen ve şirketlerinde görevli bir kişi, işleri yürütüyordu.

İddiaya göre; kurum içindeki yetkililer, kumanda ve kontrol sistemlerindeki yenileme işinin yüklenicinin sorumluluğunda olduğunu belirterek engel oldu.

Ancak İzzet Alagöz vazgeçmemişti. Mobil santralların İstanbul’da kurulumundan 6 ay sonra yine aynı taleple sahneye çıktı.

İddiaya göre amacı; bu yenileme işini EMTA isimli şirket üzerinden eski yöneticisi olduğu Emerson Elektrik’e vermekti. Bir kısım saha işleri de alt yüklenici olarak Nice Mühendislik Şirketi’ne aktarılacaktı.

EÜAŞ’deki uzmanlar, test etti ve kumanda sistemi çalışıyordu. Defalarca EÜAŞ içinde komisyon kuruldu ve kontrol, kumanda sistemlerinin yenilenmesine gerek olmadığı kararı çıktı.

Mobil elektrik santrallarına ait mevcut kontrol sistemlerinin rehabilitasyonu işi teknik şartnamesini sadece EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürü Hamid Boyacı imzaladı. Oysa ilgili mühendis, başmühendis, müdür yardımcısının imzası yasal zorunluluktu.

İddiaya göre; usulsüzlük yapmayı kabul etmeyen müdürler ve mühendisler görevden alındı ya da istifaya zorlandı.

Sonuçta 7 adet Mobil Elektrik Santralı kontrol sistemleri temini için açılan ihaleyi Haziran 2021’de tek teklifte bulunan EMTA Enerji Elektrik İnşaat ve Mühendislik Ticaret A.Ş. 33 milyon 873 bin TL’ye aldı. İşin arkasında ABD’li Emerson Elektrik vardı.

Yani tarihimizin en büyük acısını yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde bile işe yaramayan santrallara para akmaya devam etti."