CHP’den 'liyakatli yöneticiler devam edecek' açıklaması

Millet İttifakı’nın seçimi kazanması halinde bürokratların neredeyse tamamının görevden alınacağı konuşulurken, CHP'li üst düzey bir yöneticiden “liyakatli yönetici” mesajı geldi. T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, CHP’li isim, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı liyakat sahibi bazı isimlerle çalışmaya devam edebileceklerini söyledi.

14 Mayıs’taki seçimlerle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre cumhurbaşkanının atadığı isimlerin de görev süreleri son bulacak. Bu şekilde bin civarında üst düzey bürokratın yerlerine yeni isimlerin atanması bekleniyor. CHP'li üst düzey bir yönetici ise Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde kamuda görev yapan liyakatli isimlerle yola devam edebileceklerini dile getirdi.

'Devir teslime kadar görevde kalmak zorundalar'

CHP’li yönetici aynı zamanda devir teslime kadar geçecek süreye de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“İktidarı kazandığımızda liyakatli isimler görevlerine devam edecek. Hemen görevi bırakmayacaklar. Devir teslime kadar da görevlerinin başında durmak zorundalar. Hemen bırakan olursa bunun yasal bir sorumluluğu da olur. Seçimin ardından devir teslim yapılana kadar da ilgili kurumların başına geçecek bürokratlar hazırlıklarını tamamlar.”

'Ekonomi kurmayları bir yerlerde olacak'

Aynı yönetici ayrıca Cumartesi günü İstanbul’da düzenlenen miting öncesi partilerin ekonomi kurmaylarının bir araya geldiğini de hatırlatarak, “Cumartesi günü İstanbul’da masada gördüğünüz herkes ekonomi yönetiminde bir yerlerde olacak” dedi. Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, İYİP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin ekonomi kurmayları, cumartesi günü İstanbul’da bir araya gelmişti. Toplantıya; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak; DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı ve Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanı Burak Dalgın; Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp ve Genel İdare Kurulu Üyesi Ali Arif Aktürk; Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota ve Parti Sözcüsü Serkan Özcan; İYİP Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz ve Genel Başkan Başdanışmanı Birol Aydemir; Saadet Partisi Genel Başkanvekili Sabri Tekir ve Genel İdare Kurulu Üyesi Musa Öztürk katılmıştı.