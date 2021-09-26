İranlı general: ABD'nin eğittiği birlikler terörle mücadelede başarısız oldu

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Golam Ali Raşid, Irak ve Afganistan'da ABD ordusu tarafından eğitilen askeri birliklerin "terörle mücadele"de başarısız olduğunu söyledi.

Gazetecilere konuşan Raşid, "ABD tarafından oluşturulan ordular, Irak'ta IŞİD'e karşı, Afganistan'da da Taliban'a karşı yok oldu. Bugün, ABD'lilerin bu düşünce yöntemi ve metoduna bağlı kalarak ülkesini savunan bir oluşumun kalmadığını görüyoruz" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçtiğimiz ay Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le görüşmesinde, "ABD'nin ülkede IŞİD'le mücadelesinin sona ermediğini ve Irak Güvenlik Güçleri'nin yetilerinin genişleyeceği yeni bir aşamaya geçeceklerini" öne sürmüştü.