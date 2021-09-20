İran, Irak'a ihracatı 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

İran Şura Meclisi'nin İran-Irak Dostluk Grubu Başkanı Mutaba Yusfi, ülkesinin Irak'a yıllık 50 milyar dolar değerinde teknik ve mühendislik hizmeti ihraç edebileceğini söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Yusfi, bu miktarın elektrik istasyonu inşa ederek ve petrol sahaları geliştirerek sağlanabileceğini söyledi.

Aynı zamanda Meclis Başkanlığı üyelerinden olan Yusfi, Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi'nin, geçen haftaki Tahran ziyaretinde, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım hacminin 12,5 milyar dolardan 190 milyar dolara çıkarılması yönünde bir öneri sunduğunu kaydetti.

Elektriğin orta ve güney vilayetlerine iletilmesi konusunda kriz yaşayan Irak hükümeti, İran'ın Irak'a gaz tedariğini düşürmesinin ardından son günlerde elektrik iletim düzeyini daha da düşürmüştü. Irak hükümeti, krizi aşmak amacıyla petrol sahaları geliştirme ve petrol ihraç alanını genişletme çalışmaları yürütüyor.

Öte yandan, İran meclisi, Şalamçeh-Basra demiryolu inşasının 18 yıllık beklemenin ardından başlamasına dönük kararı onayladı.

Şalamçeh-Basra demiryolunun, Suriye Lazkiye limanı ile İran’ın Şalamçeh limanı arasında Irak’tan geçerek İpek Yolu’nun parçası olacağı bildiriliyor.