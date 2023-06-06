İran'ın Riyad Büyükelçiliği 7 yıl sonra yeniden açıldı

İran'ın Suudi Arabistan'daki Riyad Büyükelçiliği 7 yıl aradan sonra yeniden açıldı.

İran'ın Riyad Büyükelçiliğinin açılış törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Bigdeli de katıldı.

2016'da diplomatik ilişkiler kesilmişti

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi terör suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binası, İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Suudi Arabistan yönetimi ise 3 Ocak'ta İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları görüşmüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 6 Nisan'da Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Tahran ile Riyad arasında 7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride "iki ülkenin işbirliğini her alanda genişletme konusunda anlaştığı" belirtilmişti. (AA)