İran'ın dini liderinden Azerbaycan'a 'Karabağ' mesajı: Akıllıca hareket etmek iyi olur

İran'ın dini lideri Seyyid Ali Hüseyni Hameney, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Karabağ sorununa ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Hamaney, Azerice yaptığı paylaşımda üstü kapalı bir şekilde Türkiye'yi de suçlayarak, "İran'ın kuzey batısındaki komşuları ilgilendiren meseleler, ilgili ülkelere dayanarak, komşu ülkelerin ordularının işbirliği yapması yoluyla ve yabancı askeri güçlerin varlığı olmaksızın akılcı bir şekilde çözülmeli. İran Silahlı Kuvvetleri, İran'ın kuzeybatısındaki meselelerde itibarlı ve akıllı bir şekilde hareket ediyor. Akıllıca hareket etmek ve bölgede sorunlarla yüzleşmeye izin vermemek başkaları için de iyi olur. 'Kardeşleri için kuyu kazanlar, kuyuya düşen ilk kişi olur'" dedi.

İran'dan Azerbaycan sınırında tatbikat

Öte yandan, İran ordusu, ülkenin kuzey batısındaki Azerbaycan sınır bölgesinde 'Hayber Fatihleri' adlı bir tatbikat başlattı.

Tatbikata zırhlı ve topçu birliklerin yanı sıra helikopterlerin desteğiyle insansız hava araçlarının (İHA) da katıldığı bildirildi.

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Kiomars Haydari, tatbikatın "bölgede muharebeye hazır olma" amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Hamaney de, bir açıklama yaparak, bölgedeki tatbikatın doğru bir hamle olduğunu söyledi.

Öte yandan Hamaney, Avrupa ülkelerini "güvenliklerini ABD’ye teslim etmekle" eleştirerek "NATO’ya dayanmak yerine kendi güvenliklerini bağımsız olarak sağlamaları" uyarısında bulundu.

İran parlamentosu: Sınır değişikliği kırmızı çizgimizdir

Öte yandan, İran parlamentosunda, dünkü açılış oturumunda yayımlanan yazılı açıklamada "Komşu ülkelerdeki jeopolitik değişim ve sınır değişikliği İran İslam Cumhuriyeti'nin bir kırmızı çizgisidir" denildi.

Açıklamada, "İran'ın, yabancı ülkelerin, İsrail rejiminin provokasyonları için üs olması amacıyla başka ülkelerin topraklarını almaya izin vermeyeceği" belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan sınırındaki 'Hayber Fatihleri' tatbikatının komşu ülkelere bir barış mesajı, İsrail içinse bir uyarı niteliği taşıdığı ifade edildi.

Paşinyan: İran’a karşı hiç bir kumpasta yer almayız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da ülkesinin İran'la ilişkilerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Paşinyan, "ülkesinin hiç bir zaman İran’a karşı herhangi bir komploda yer almadığını ve almayacağını, Erivan yönetiminin iki ülke arasındaki ilişkilere büyük önem verdiğini" söyledi.