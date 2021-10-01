İran'dan İsrail Dışişleri Bakanı'nın Bahreyn ziyaretine kınama

ABD arabuluculuğunda yapılan İbrahim Anlaşmaları kapsamında geçen yıl Beyaz Saray'da Bahreyn ile normalleşme anlaşması imzalayan İsrail ülkedeki büyükelçiliğinin resmi açılışını yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid dün ülkesinin Manama Büyükelçiliği'nin açılışına katılmak üzere Bahreyn'i ziyaret etti. Lapid'in ülkeye varışının ardından Bahreyn ile İsrail arasındaki ticari uçak seferleri de başladı.

Bahreyn'de İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in ziyaretine karşı protesto gösterileri düzenlendi.

Dün akşam saatlerinde başkent Manama'da sokağa çıkan göstericiler Filistin bayrakları taşıdı. Tel Aviv'le normalleşmeyi kınayan protestocular İsrail bayraklarını ateşe verdi.

Press TV'nin haberine göre Sadad ve Sanabis köylerinde de benzer gösteriler düzenlenirken, protestocular Bahreyn Kralı El Halife'ye karşı sloganlar attı.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid geçen yılki normalleşme anlaşmasından sonra ülkeyi ziyaret eden en üst düzey İsrailli yetkili oldu.

İran'dan Bahreyn'e tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Bahreyn ziyaretini kınayarak, bu tür adımların bölgede istikrarsızlığa neden olacağını söyledi.

Bahreyn yöneticilerinin kendi halkının taleplerine aykırı olarak İsrail Dışişleri Bakanı'nı ağırladığını belirten Hatipzade, İsrail'in bölgedeki varlığına zemin hazırlama girişimlerinin bölgede daha fazla gerginlik ve istikrarsızlığa yol açacağını söyledi.

İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların Bahreyn yöneticileri tarafından gözardı edilmesinin üzücü olduğunu belirten Hatipzade bu adımların İsrail'e meşruluk kazandıramayacağını söyledi.