İran'dan sonra Afganistan: 80 kız çocuğu zehirlendi

Afganistan’ın kuzeyinde iki ilkokulun hedef alındığı saldırılarda neredeyse 80 kız çocuğu zehirlendi.

Haber Merkezi

T24'ün The Guardian’dan aktardığı habere göre Afganistan’ın kuzeyinden bir yerel eğitim görevlisi, iki okula saldırı düzenlendiğini, neredeyse 80 kız çocuğunun zehirlendiğini açıkladı.

Saldırganın “kişisel nefretiyle” hareket ettiğini söyleyen yetkili, daha fazla detay vermedi. Saldırganın okullarda birine para vererek zehri soktuğu tahmin ediliyor.

Yetkili, “İki ilkokul da yan yana bulunuyor. Saldırgan birine zehri soktuktan sonra diğerine geçmiş. Bütün öğrenciler hastanede tedavi oldu ve şu an durumları iyi” dedi.

Afganistan’ın komşusu İran’da geçen yılın kasım ayında binlerce öğrenci okullarda zehirlenmişti.

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