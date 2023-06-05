Rusya'da Apple üzerinden casusluk faaliyeti iddiası: ABD'nin siber müdahaleleri yeniden gündemde

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD merkezli bir operasyonla binlerce iPhone cihazının bir yazılım üzerinden hacklenerek casusluk faaliyeti yürütüldüğünü tespit ettiklerini bildirdi.

FSB tarafından yapılan açıklamada, Rus kullanıcıların yanı sıra, Rusya’da ve Sovyetler Birliği döneminde görev yapmış olan yabancı diplomatlara ait birkaç bin Apple cihazına sızıldığı kaydedildi.

FSB’nin açıklamasında, “FSB, Amerikan özel servislerinin Apple mobil cihazlarını kullanarak istihbarat faaliyetleri yürüttüğünü ortaya çıkardık” denildi.

FSB, ayrıca, hackerların İsrail, Suriye, Çin ve NATO üyesi ülkelerin diplomatlarının telefonlarına sızdığını duyurdu.

FSB, söz konusu faaliyetlerin Apple’la ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) arasındaki “yakın işbirliği”ni gözler önüne serdiğini belirtti.

FSB’nin iddialarının ardından açıklama yapan Apple, iddiaları yalanlayarak, “Bir Apple ürününün içine sızmak için herhangi bir hükümetle çalışma yapmadık, hiçbir zaman da yapmayacağız” ifadelerini kullandı. NSA ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Kaspersky: Onlarca çalışanımızın cihazına sızıldı

Moskova merkezli siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab’ın CEO’su Eugene Kaspersky de, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şirketin onlarca çalışanının cihazlarına operasyonla sızıldığını ifade etti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu sızma faaliyetlerinin şirketin “üst ve orta yönetimine” dönük olduğunu belirterek, bu faaliyetleri “Oldukça karmaşık, profesyonelce hedef alınan siber saldırılar” olarak niteledi.

Kaspersky’nin araştırmacılarından Igor Kuznetsov ise, Reuters’a yaptığı açıklamada, şirketinin bu yılın başında ortak Wi-Fi ağında “beklenenin dışında” bir trafik tespit ettiklerini kaydetti. Kuznetsov, şirketin bu tespitleri Rusya’nın Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekibi’yle bu perşembeye kadar paylaşmadıklarını söyledi.

Kuznetsov, hackleme faaliyetlerden ABD’nin sorumlu olduğuna dair Moskova’nın ortaya attığı iddialar hakkında yorum yapamayacağını ifade ederek, “Suçu herhangi birine yönlendirmek çok zor” dedi.

Kaspersky, konuya ilişkin ayrıca bir blog yazısı yayınlayarak, siber saldırıların kökeninin 2019 yılına kadar dayandığını bildirdi. Şirket, “Şu an yazdığımız Haziran 2023 itibariyle saldırı devam ediyor” dedi. Şirket çalışanların cihazlarına yapılan saldırıya değinen şirket, “Bu siber saldırının ana hedefinin Kaspersky olmadığından oldukça eminiz” diye yazdı. Diğer yandan, verilerin şüphe çekmemesi için, oyun sitesi, komik içerikler, iş dünyası haberleri ile ilgili siteler, mobil veri analizi platformları gibi farklı farklı alan adlarına gönderildiğini ifade eden şirket, kendisini riskli görenler için telefonlarındaki iMessage uygulamasını devre dışı bırakmalarını tavsiye etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama

Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin dünyanın en büyük siber gücüne sahip olduğuna dikkat çekerek, “Gizli veri toplama, ABD yapımı mobil cihazların yazılım zafiyetleri üzerinden yapıldı. ABD istihbarat servisleri, internet kullanıcılarından, onların haberi olmadan büyük çaplı veri toplamak için on yıllardır IT şirketlerini kullanıyor” dedi.

Rus yetkililer, ABD tarafından yürütülen kumpasın FSB ve Federal Koruma Servisi (FSO) yetkililerinin ortak çalışmasıyla ortaya çıkarıldığını kaydetti.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da, daha önce yaptığı açıklamada, devlet başkanlığı yetkililerinin iPhone gibi cihazların “tamamen transparan” olduğunu bildiğini söylemişti.

Rus Kommersant gazetesinin aktardığına göre, Kremlin, bu yılın başında da, Rusya’nın 2024 başkanlık seçimi hazırlıklarında yer alacak olan yetkilileri iPhone kullanmama konusunda uyararak, bu marka cihazların Batılı istihbarat kurumlarına karşı savunmasız olduğuna işaret etmişti.

ABD’nin dünya genelindeki siber müdahaleleri yeniden gündemde

ABD’nin Apple cihazları üzerinden Rusya’ya dönük siber saldırı operasyonu yürüttüğüne yönelik iddialar, ülkenin dünya genelindeki veri toplama kapasitesini yeniden gündeme getirdi.

ABD’nin geçmişte diğer ülkelerdeki birçok siyasi gelişmelere veri toplama ve siber saldırı yoluyla müdahale ettiği de biliniyor.

Ukrayna savaşında Rus askerlerin telefonuna sızıldığı iddiası

Bu yılın başında Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Makiivka’ya yaptığı füze saldırısı sonucu en az 89 Rus askerin yaşamını yitirmesinin ardından açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, saldırının ana nedeninin askerlerin yasak olmasına karşın cep telefonlarını kullanması olduğunu belirtmişti. Bakanlık, "Bu durum, düşmanın askerlerin konumunu takip etmesini ve füze saldırısı için koordinatlarını belirlemesini sağladı" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya’nın Ukrayna’ya dönük harekatının başlamasından bu yana, cephede yer alan Rus askerlerin telefonlarına sızılarak yerlerinin tespit edildiği de iddia ediliyordu.

ABD istihbaratı takip için sosyal medya verilerini de kullanıyor

ABD’nin sadece hackleme yoluyla değil sosyal medya uygulamalarından toplanan verilerle de dünyanın her yerinde insanları takip ettiği biliniyor.

ABD’li The Greyzone sitesi tarafından ortaya çıkarılan belgelere göre, dünya genelinde akıllı telefon takibiyle kullanıcıların rızası olmadan veri ihlalleri yapılacak birçok sistem açığı bulunuyor. Bu durum, dünyada herkesi istihbarat kurumlarının potansiyel hedefi haline getirebiliyor.

Belgelerde, iki eski ABD askeri istihbaratçının kurduğu Anomaly 6 şirketi dikkat çekiyor. Belgelerde yer alan bilgilere göre, yazılım geliştirme kitleri üreten şirketin, dünya genelindeki telefonlara erişim kapasitesi CIA ve NSA’nınkini aşabilecek seviyede. Bir ortaya çıkan veriye göre, şirket, 3 milyar akıllı telefonu sosyal medya verileri ve konum bilgileri üzerinden eş zamanlı olarak kontrol edebiliyor.

Şirketin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ni ziyaret eden 100 bin farklı akıllı telefon sahibini tespit ederek takip altına aldığı da ortaya çıktı.

Qualcomm çipleri verileri gizlice aktarıyor

Almanya merkezli bilgisayar donanım şirketi Nitrokey’in bir güvenlik araştırması da, ABD’li telekomünikasyon ekipman şirketi Qualcomm’un ürettiği çiplerin, bulunduğu akıllı telefonlardaki kişisel verileri şirkete gizlice aktardığını ortaya koydu. Bilindiği gibi bir çok Android işletim sistemli telefonun çiplerini Qualcomm şirketi üretiyor.

CIA renkli devrimlerde siber gücünü kullandı

Çin Ulusal Bilgisayar Virüs Acil Durum Merkezi ve Çinli siber güvenlik şirketi 360 da, geçtiğimiz ay yayınladığı bir ortak raporda, CIA’nin, dünya genelinde şu ana kadar gerçekleşen renkli devrimlerde siber saldırı yöntemlerini kullandığına dikkat çekti.

Raporda, ABD’nin telekomünikasyon teknolojideki üstünlüğünü kullanarak Ukrayna, Tayvan, Myanmar ve İran gibi renkli devrimlerin gerçekleştiği yerlerde çeşitli siber saldırı yöntemlerini kullandığı ifade edildi.