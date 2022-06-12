İran'dan Rus mallarını Hindistan'a taşımak için ticari koridor hamlesi

Devlete ait nakliye şirketi İran İslam Cumhuriyeti Denizcilik Hatları Grubu, Rusya'dan Hindistan'a İran üzerinden ilk ticari mal transferine başladı. Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, Rusya menşeili ürünler Hindistan'a daha zorlu yollarla ulaşmak zorunda. İran iki ülke arasında ticari koridor açmayı kabul etti.

IRNA'nın haberine göre, Rusya'da St. Petersburg'tan çıkan ilk "deneme" kargosu, Hazar Denizi liman kenti Astrahan'a ulaştı. Astrahan'daki İran-Rus ortak terminalinin müdürü Daryuş Cemali, ticaret koridoru test etmek için ilk "deneme" nakliyatının ne zaman gerçekleştiği hakkında bilgi vermezken, sevkiyatı doğruladı.

Habere göre, Astrahan'dan alınan yük, Hazar Denizi üzerinden İran'ın kuzeyindeki Anzali limanına indirilecek. Buradan da karayoluyla Basra Körfezi'nin güneyindeki Bandar Abbas limanına aktarılacak. Kargonun oradan bir gemiye yüklenip Hindistan'ın Nhava Sheva limanına gönderileceğini belirtildi.

İran İslam Cumhuriyeti Denizcilik Hatları Grubu ve Rusya ve Hindistan'daki bölge ofisleri tarafından koordine edilecek nakliyatın 25 gün sürmesi bekleniyor.