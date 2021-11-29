İran'dan Erdoğan-Reisi görüşmesi açıklaması: 'Bölgesel sorunları bölge ülkeleri çözmeli'

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Liderler Zirvesi'ne katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ikili bir görüşme yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı'ndan henüz görüşmeye dair ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, İran görüşmede Reisi'nin bölge sorunlarının bölge ülkelerince çözülmesi gerektiğini vurguladığını duyurdu.

Press TV'nin haberine göre Reisi görüşmede "Bölgesel sorunlar bölgedeki ülkelerce çözülmeli, yabancıların varlığı ve müdahalesi bu sorunların çözümüne yardımcı olmaz, durumu daha da karmaşıklaştırır" dedi.

İran'ın Afganistan'da "kapsayıcı hükümet"in kurulmasını desteklediğini kaydeden ve Afganistan'da IŞİD'in varlığına değinen Reisi "Terörist gruplar sadece Afganistan'da güvenliksizlik yaratmadılar aynı zamanda bölge güvenliğini de tehdit ediyorlar. Bu nedenle Daeş ve PKK gibi terörist grupların bölge devletlerinin güvenliğini tehlikeye atmasına izin vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Irak'ın toprak bütünlüğüne de vurgu yapan Reisi, Tahran'ın Irak'ta istikrarın sağlanması gerektiğine inandığını ve güçlü bir hükümeti desteklediklerini savundu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca İran, Azerbaycan ve Türkiye'nin birçok kültürel ve dinsel ortaklıkları olduğunu söyledi ve üç ülke arasındaki ilişkilerin kesintiye uğramasının önlenmesi ve "ortak düşmanların hayal kırıklığına uğratılması" çağrısında bulundu.

Tahran ile Ankara'nın ticari ve ekonomik ilişkileri artırmak konusunda büyük bir kapasitesinin olduğunu kaydeden Reisi iki ülkenin ekonomik ve siyasi ilişkilerini karşılıklı ticaret ve döviz kuru takasını daha da artırarak stratejik bir aşamaya taşıyabileceğini söyledi.

İran medyasının aktardığına göre Erdoğan ise görüşmede Türkiye'nin İran ile karşılık ve bölgesel işbirliğinin genişletilmesine, İran ile özellikle ekonomik ilişkilerin artırılmasına önem verdiğini söyledi.

'Erdoğan 'Beyaz Saray IŞİD ve PKK'yi silahlandırıyor' dedi'

İran resmi haber ajansı IRNA Türkçe'nin aktardığına göre Erdoğan, "Beyaz Saray, IŞİD ve PKK da dahil olmak üzere bölgedeki tüm terörist grupları eğitiyor ve silahlandırıyor ve onlara güvensizlik yaratmak için terörist ekipman ve araçlar sağlıyor. Bu nedenle bölgede barışın tesisi için ortak işbirliğini gerekli görüyoruz" dedi.

Bölge ülkelerinin aktif varlığına dayalı güvenlik düzenlemelerinin gerekliliğine işaret eden Erdoğan, "İran İslam Cumhuriyeti, Rusya ve Türkiye, bölgedeki diğer ülkelerin işbirliğiyle bölgede güvenlik ve istikrarı koruyabilir" diye ekledi.

İran Dışişleri Bakanı: İlişkilerin çok yönlü geliştirilmesi kararlaştırıldı

Görüşmeye ilişkin bir açıklama da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'dan geldi.

Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve İran Cumhurbaşkanları arasındaki görüşmenin "son derece dostane ve samimi bir ortamda" yapıldığını aktardı. Abdullahiyan, "İlişkilerin çok yönlü şekilde geliştirilmesi ve bazı engellerin kaldırılması kararlaştırıldı. İki ülke arasındaki ilişki tarihidir. İki lider, Sayın Erdoğan'ın Tahran'a yapacağı ziyaret sırasında, Yüksek Komisyon (Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi) toplantısı düzenlenmesi hususunda anlaştı" ifadelerini kullandı.